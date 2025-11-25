Agricultores mantienen bloqueos en Michoacán y escalan conflicto hacia el T-MEC

Grupos de agricultores mantienen este martes 25 de noviembre de 2025 bloqueos en el estado de Michoacán, al tiempo que escala el conflicto por la discusión del T-MEC.

Hasta el momento, las zonas que mantienen bloqueos en Michoacán son las siguientes:

Panindicuaro

Ecuandureo

Zinapecuaro

Vista Hermosa

Saguayo

Villa Madero

¿Por qué hay bloqueo de agricultores en Michoacán? Escala conflicto con el T-MEC

En entrevista para medios, grupos de agricultores señalaron que mantendrán los bloqueos en Michoacán en razón a cuatro exigencias claves, entre las que se mencionaron:

Revocación de la reforma de la Ley de Aguas

Reinstalación de la banca de financiamiento y precios de garantía

Precios de garantía para los granos que se producen en México

Salida de los granos del T-MEC

Con respecto a esta última petición, los agricultores denuncian que la inclusión de los granos extranjeros en el T-MEC han causado afectaciones a la venta de los granos que se producen en México.

“Lo principal es que no nos están comprando maíz, no hay compras. Las bodegas están llenas y no hay compra Moises Arredondo, agricultor de las Ciénegas

En cuanto a la fecha para levantar los bloqueos en Michoacán, los agricultores señalaron que no se detendrán hasta que se realice un dialogo favorable con el Gobierno.

Entras las exigencias, también destaca la discusión inmediata de la Ley de Aguas, así como la reinstalación de la banca de financiamiento que fue eliminada en el gobierno pasado.