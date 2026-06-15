Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de discriminación hacia la influencer Inocat en Jalisco, subrayando que el futbol debe ser un espacio para unir y no dividir.

En la mañanera del 15 de junio de 2026, la presidenta de México recordó que toda forma de discriminación debe erradicarse y destacó la hospitalidad de los mexicanos hacia visitantes del Mundial.

Además, respondió a los dichos de Mauricio Ymay sobre las manifestaciones, llamando a la paciencia y aclarando que nunca habrá represión, solo contención.

Claudia Sheinbaum recuerda que toda discriminación “debe erradicarse” por caso Inocat

Se viralizó el momento en que un topógrafo en Jalisco se burló de la apariencia física de una visitante extranjera a México por el Mundial 2026. Esto sin saber que se trataba de la influencer Inocat.

Ante ello, la presidenta de México se posicionó en la mañanera del pueblo de hoy 15 de junio de 2026, argumentando el topógrafo, Ulises Bernal, ya se había disculpado por sus acciones.

Sin embargo, recordó que el deporte debe fortalecer la unión, por lo que llamó a la erradicación de la discriminación, independientemente del tipo que sea.

“El racismo, el clasismo, el machismo, toda discriminación debe erradicarse de la sociedad. Todas y todos somos iguales, eso es lo que debe prevalecer siempre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, aseguró que el 99 por ciento de los mexicanos eliminó la creencia de las castas y en realidad “somos hospitalarios”, por lo que se recibe a bien la visita de extranjeros por el Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum llama a la paciencia ante dichos de Mauricio Ymay por las manifestaciones en el Mundial 2026

La presidenta de México se posicionó sobre Inocat, pero también sobre los dichos de Mauricio Ymay, quien llamó a la represión contra las manifestaciones que se dieron en el marco del Mundial 2026.

Ante ello, Sheinbaum recordó que debe existir la paciencia y que “nunca” debe haber represión, aunque sí “contención”, subrayando que son dos hechos totalmente diferentes.

Asimismo, recordó que la policía de la CDMX “tiene mucha experiencia en la contención”, de forma que no se llegará a reprimir las manifestaciones sociales bajo ningún contexto.