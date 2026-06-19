La influencer coreana Ino Cat comparte la canción mexicana que la acompaña previo al México vs Corea del Sur y expresa su cariño por ambas naciones.

El 18 de junio se realiza el segundo partido de México en el Mundial 2026 contra Corea del Sur el cual se va a realizar en Jalisco.

Ino Cat acudió al estadio para presenciar el esperado partido, pero compartió con humor su preferencia por los dos equipos.

Ino Cat comparte canción de La Arrolladora previo al México vs Corea del Sur

Previo al encuentro deportivo entre México y Corea del Sur, Ino Cat compartió un video desde el Estadio Guadalajara usando la playera de la selección nacional, pero cambiando al de su equipo.

Ino Cat compartió la historia en Instagram donde se le ve cambiando la playera de la selección nacional a la playera de Corea del Sur con la canción “Mi segunda vida” de La Arrolladora Banda el Limón.

Ino Cat comparte la canción mexica que la acompaña previo al México vs Corea del Sur (Instagram/@inocat_t)

La influencer usó esta canción para expresar su apoyo a ambos equipos, pero siempre apoyará a la selección de Corea del Sur.

“Lo que va a sonar en mi cabeza este 18 de junio”, escribió Ino Cat en su historia de Instagram.

¿De qué habla “Mi segunda vida”? La canción que usó Ino Cat

Ino Cat mostró su apoyo y cariño a México tras presenciar el primer partido de la selección en el Mundial 2026.

Pero eso no evita que apoye a la selección de Corea del Sur y se tomó con humor este predicamento, por lo que usó una canción viral de La Arrolladora.

“Mi segunda vida” habla de una persona que tiene cariño por dos diferentes personas y la frase que utiliza Ino Cat para su historia dice:

"Y ahora, cómo le hago para pagar el fuego, que me está atormentando y me alimenta el ego, pero me está matando porque a las dos las quiero “, dice la frase de la canción.