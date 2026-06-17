La FIFA sorprendió a Ino Cat, la influencer que fue víctima de racismo en el Estadio Guadalajara, con una invitación especial para asistir al partido México vs Corea del Sur.

La FIFA confirmó la decisión mediante un comunicado en el que reiteró su compromiso con el respeto y diversidad. Previamente, anunció que bloqueó el acceso al resto de partidos al aficionado mexicano responsable.

De esta forma, el partido México vs Corea del Sur se jugará el jueves 18 de junio a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte, con la influencer surcoreana Ino Cat como invitada especial.

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¿Qué pasó con Ino Cat, influencer surcoreana?

Fue el pasado 12 de junio, durante el partido Corea del Sur vs República Checa en el Estadio Guadalajara, cuando Ino Cat grabó un incómodo momento con un aficionado mexicano.

El sujeto, identificado después como Ulises Bernal Miramontes, realizó un gesto considerando racista al estirarse los ojos con los dedos para simular una forma rasgada, aludiendo a las personas asiáticas.

Las imágenes causaron indignación entre la comunidad internacional e incluso se exigieron sanciones contra el responsable, para que no vuelvan a replicarse acciones racistas.

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FIFA invitó a Ino Cat y bloqueó acceso al aficionado mexicano

Luego de la polémica, la FIFA tomó la decisión de bloquearle la compra de boletos al aficionado mexicano para el resto de los partidos del Mundial 2026.

Adicionalmente, invitó a Yoon Su-jin, mejor conocida como Ino Cat, a asistir al México vs Corea del Sur que se jugará el jueves 18 de junio.



