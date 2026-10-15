Los trabajadores del IMSS votaron de forma mayoritaria en contra de la propuesta de incremento salarial, la cual contemplaba un 2.9% directo al tabulador junto con un porcentaje adicional en prestaciones.

Ante este revés electoral, Rafael Olivos -secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)- admitió públicamente la derrota de la dirigencia y confirmó que se respetará la postura de las bases que exigen un aumento mínimo del 10%.

“Los resultados son claros. La mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial y quiero decirlo con toda claridad: respetamos esa decisión” Rafael Olivos Hernández

Como consecuencia de este rechazo, Rafael Olivos anunció que se buscará reanudar el diálogo con las autoridades institucionales para conseguir mejores condiciones económicas.

Rafael Olivos Hernández confirma que se busca renegociar tras el rechazo al aumento salarial del IMSS

Tras la consulta realizada a la base trabajadora del IMSS, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, difundió un mensaje en video en el que fijó la postura oficial de la dirigencia sindical.

Comparto el comunicado del Dr. Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sobre el proceso de revisión salarial y contractual pic.twitter.com/NSWCw4jPcB — Jorge Gaviño (@jorgegavino) October 15, 2026

Admitió que la mayoría de los trabajadores participantes votaron en contra de la propuesta de convenio salarial (que contemplaba un 2.9% de incremento directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones).

“Concluimos un ejercicio de participación democrática y transparente que esta dirigencia decidió convocar para escuchar directamente la voluntad de las y los trabajadores sobre la propuesta de revisión salarial 2026” Rafael Olivos Hernández

Señaló que la dirigencia actuará en consecuencia con el mandato del voto e informó que solicitó reabrir inmediatamente las mesas de diálogo con las autoridades del instituto para buscar mejores condiciones salariales y revisar nuevas propuestas.

“Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia. Por ello, solicitamos retomar la mesa de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros” Rafael Olivos Hernández

Rafael Olivos Hernández prometió que más adelante mantendría informados a los agremiados sobre los avances alcanzados en las nuevas negociaciones.

“Más tarde estaremos informando a la base trabajadora sobre los avances alcanzados en dicha mesa” Rafael Olivos Hernández

Explicó que la propuesta que fue sometida a votación derivaba de los acuerdos negociados previamente y de los resolutivos aprobados en el Congreso Nacional del sindicato.

“La propuesta que sometimos a consulta fue resultado de un proceso de negociación con el instituto y de los resolutivos aprobados legítimamente por nuestro Congreso Nacional. Defendimos ese mandato y cumplimos con nuestra responsabilidad de negociar” Rafael Olivos Hernández

Defendió que la dirigencia cumplió con su responsabilidad de negociar ese mandato, pero que consideró fundamental abrir un espacio de consulta directa para escuchar la voluntad de las y los trabajadores.

“Pero también consideramos fundamental abrir un espacio para que fueran ustedes quienes expresaran directamente su decisión. Por eso convocamos a la consulta, porque escuchar a las y los trabajadores también es parte de nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales” Rafael Olivos Hernández

Rafael Olivos Hernández reconoció que dentro del gremio existen opiniones y posturas diversas, pero afirmó que comparten la misma causa en defensa de los derechos laborales.

“Quiero dejar algo muy claro. En este sindicato podemos tener opiniones diferentes, pero compartimos una misma causa, la defensa de nuestros derechos y el bienestar de nuestras familias” Rafael Olivos Hernández

Concluyó pidiendo avanzar con “unidad, respeto y compromiso, porque el sindicato somos todas y todos”.

“Ustedes expresaron su voluntad. Nosotros asumimos la responsabilidad de representarla y defenderla (...) Sigamos adelante con unidad, respeto y compromiso, porque el sindicato somos todas y todos” Rafael Olivos Hernández

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

Las demandas de la base trabajadora y los grupos disidentes del IMSS abarcan aspectos económicos, insumos de salud, condiciones de retiro y reclamos de democracia sindical.

Exigen un incremento no menor al 10% directo al salario tabular, considerando insuficiente el acuerdo negociado previamente por la dirigencia, que consistía en un 2.9% al sueldo base y 3.9% en prestaciones (6.8% global).

Reclaman el suministro suficiente y oportuno de medicamentos, material de curación e insumos básicos para atender a los pacientes, además de la reparación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

Solicitan la contratación de más personal médico y operativo para aliviar la carga de trabajo, junto con la restitución y protección del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para asegurar un retiro digno.

La disidencia demanda la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario, la destitución del secretario general Rafael Olivos Hernández y de su Comité Ejecutivo Nacional, y la rendición de cuentas sobre la administración de los recursos del SNTSS.