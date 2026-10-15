Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta de incremento salarial.

“El día de ayer, nuestros compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores del IMSS, votaron en una consulta convocada por el sindicato nacional de trabajadores del seguro social, el ejercicio fue libre, se votó de manera directa y secreta y la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial. EN el IMSS respetamos esa decisión, es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019, y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta.” Zoé Robledo, director del IMSS

A través de un mensaje, Zoe Robledo señaló que el instituto respetará la decisión tomada mediante una consulta libre, directa y secreta, convocada por la organización sindical de los trabajadores del IMSS.

IMSS y SNTSS buscarán mejorar propuesta salarial

Zoé Robledo explicó que la consulta representa un ejercicio democrático respaldado por la reforma laboral de 2019, relacionada con la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Asimismo, Robledo indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el IMSS comenzará a trabajar con el sindicato para analizar alternativas que permitan construir una mejor propuesta de incremento salarial, además de revisar las condiciones laborales del personal.

“Vamos a analizar las alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible” Zoé Robledo

Esto fue lo que expresó el titular del IMSS en un video subido a las cuentas oficial, quien reconoció la importancia de escuchar las demandas de las y los trabajadores.

El funcionario también destacó que la intención es mejorar las condiciones de quienes brindan atención médica y cuidan diariamente a la población derechohabiente.

Protestas de trabajadores del IMSS en CDMX (Cuartoscuro)

IMSS asegura que atención médica continúa con normalidad

Tras el rechazo al aumento salarial, el IMSS informó que los servicios médicos continúan operando con normalidad en todo el país.

El director del IMSS, Zoe Robledo, reiteró que mantendrá el diálogo con el SNTSS para encontrar alternativas y responder a las inquietudes del personal.

Con la instalación de esta mesa de negociación, el IMSS buscará avanzar hacia un acuerdo que permita mejorar la propuesta salarial y las condiciones laborales, respetando el resultado de la consulta sindical.

“A partir de hoy, como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, instalaremos una mesa de trabajo con el sindicato nacional de trabajadores del Seguro Social. Vamos a analizar laa alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible una mejora en el salario, y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días; mientras tanto, la atención en el seguro social continúa con normalidad en todo el país.” Zoé Robledo, director del IMSS