Trabajadores del IMSS, que instalaron un campamento frente a las oficinas centrales, confrontaron a Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Jorge Romero pretendía unirse a la protesta del IMSS que se dirigía al Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Acompañado de legisladores, el político tenía la intención de manifestar su apoyo y respaldar la exigencia de renuncia del titular del instituto, Zoé Robledo.

Sus planes se vinieron abajo cuando protestantes lo expulsaron a base de gritos y señalamientos.

Trabajados del IMSS y jubilados, con megáfono en mano, comenzaron a gritar: “¡Fuera el PAN! ¡Fuera el PAN! ¡Traidores! ¡Oportunistas!”.

🚨Trabajadores del IMSS increparon y expulsaron a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, durante su visita al campamento en Paseo de la Reforma. Aunque el líder opositor buscaba solidarizarse con las protestas y exigir la salida de Zoé Robledo, los manifestantes lo rechazaron con la consigna "¡fuera PAN!", recordando que dicho partido impulsó reformas que afectaron el régimen de pensiones y jubilaciones. ​Enrique Hernández vía @Radio_Formula — Azucena Uresti (@azucenau) October 21, 2026

Ante el rechazo, el líder del PAN se dirigió a su camioneta y se retiró.

Trabajadores del IMSS increpan a Jorge Romero en protesta

Este 21 de octubre de 2026, trabajadores del IMSS increparon a Jorge Romero; lo acusan de haber olvidado que el PAN votó en contra de propuestas de bienestar laboral y exigió la restitución integral del antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).

Trabajadores responsabilizan critican y responsabilizan al partido por sus posturas previas respecto a las reformas del régimen de jubilaciones y pensiones.

Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, quien dijo fungir como enfermero general en Torreón, Coahuila, le pidió al dirigente del PAN retirarse, pero también a los militantes de Morena.

No tienen memoria, tengan dignidad. Han hecho un daño al país. Han hecho un daño histórico retirando el régimen de jubilaciones y pensiones. Tengan dignidad y retírense del lugar. ¡Fuera, Morena! ¡Fuera el PAN! Daniel Alejandro Rodríguez. Protestante

Jorge Romero enfrenta rechazo en protesta del IMSS (Especial)

A él se unieron otras voces, quienes expresaron su descontento ante la posibilidad de que sus demandas sean utilizadas como una plataforma política de oposición.

En respuesta, el diputado Éctor Jaime Ramírez reiteró su apoyo al IMSS y se comprometió a retirar los logos y emblemas del partido como muestra de solidaridad en su lucha por un incremento del 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).