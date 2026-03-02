Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, afirmó que la organización ha reunido cerca de 350 mil firmas para ser partido político, cumpliendo así el requisito del INE.

Tras entregar la documentación para formalizar su solicitud para ser partido, el dirigente de Somos México detalló que el INE no tiene porque decirles que no, pues han cumplido con las firmas.

Somos México entrega solicitud para ser partido y asegura haber reunido casi 350 mil firmas

La organización Somos México presentó ante el INE su solicitud formal para ser un partido político luego de juntar 348 mil 942 firmas y así postularse como oposición en las elecciones 2027.

Presentación oficial del partido “Somos MX” (Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con la información, Somos México debe esperar 60 días para que el Instituto Nacional Electoral (INE) les informe si se les conduce el registro como partido político o no.

Guadalupe Acosta Naranjo advirtió que el INE no tiene porque negar el registro de Somos México como partido político, pues están cumpliendo “a cabalidad” los requisitos solicitados.

Cabe mencionar que, en 2025, INE negó el registro a Somos México por recibir aportaciones a través de terminales para tarjetas de crédito y débito, argumentado que no se podía comprobar la identidad de los contribuyentes,

De cara a las elecciones 2027, Guadalupe Acosta Naranjo sugirió que los partidos que reciban financiamiento del huachicol o del crimen organizado pierdan su registro como partido político.