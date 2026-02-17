El coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, confirmó que todavía no se logra un consenso con Morena sobre la reforma electoral; harán un último esfuerzo, afirma.

“Yo creo que estamos en las últimas horas de hacer un esfuerzo y tratar de buscar un consenso”. Manuel Velasco, senador del PVEM

Tanto el PVEM como el PT han mostrado su rechazo a ciertas propuestas mencionadas sobre la reforma electoral, la cual también ha sido criticada por otros organismos, como el Frente Amplio Democrático.

PVEM y Morena todavía no logran consenso sobre reforma electoral, reconoce Manuel Velasco

El senador Manuel Velasco confirmó que el PVEM y Morena están en últimas horas para lograr un consenso sobre la reforma electoral, lo que llamó como un último esfuerzo de llegar a acuerdo.

Manuel Velasco señaló que el PVEM y Morena siguen discutiendo las propuestas sobre la elección de plurinominales, con elecciones internas que podrían conllevar campañas.

🔴“Estamos en las últimas horas de hacer un esfuerzo”: el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, reconoció que aún no existe consenso con Morena sobre la reforma electoral, pese a las mesas de trabajo realizadas.



📹@politicomxpic.twitter.com/4853ACh2Mx — Azucena Uresti (@azucenau) February 17, 2026

El senador mencionó que Morena y PVEM no han llegado al consenso de este punto, aunque se buscaría que los legisladores ya no sean de representación proporcional y se elijan por estado o circunscripción.

Asimismo, el PVEM estaría inclinado a que los plurinominales sean escogidos como la primera minoría de la Ciudad de México, o los mejores segundos lugares.

Manuel Velasco también repitió lo que han apuntado otros legisladores del PVEM y del PT, referente a que su postura será fijada una vez se presente la iniciativa en alguna cámara.

Y explicó que al igual que medios y la ciudadanía, todavía no conoce la iniciativa que se vaya a presentar ni a qué Cámara será enviada la próxima semana.

Manuel Velasco reveló propuestas del PVEM para la reforma electoral

Para medios, Manuel Velasco también dio a conocer algunas propuestas del PVEM para la reforma electoral, entre ellas el tema de financiamiento, que buscaría equidad en los procesos electorales.

Al respecto, el senador del PVEM señaló que proponen que se baje el financiamiento de todos los partidos políticos a la cantidad del que recibe menos dinero —que sería el PT— para que haya “piso parejo”.

Aunque no dio a conocer si dicha propuesta serán consideradas, Manuel Velasco también enlistó otras sugerencias:

Voto electrónico

Voto para menores de 16 años

Restricciones para infiltración del crimen organizado en candidaturas