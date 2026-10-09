La gobernadora Evelyn Salgado reportó saldo blanco en Guerrero tras el paso de la tormenta Simón por Acapulco, donde se registraron afectaciones menores.

Durante la conferencia mañanera del viernes 9 de octubre, Evelyn Salgado informó que no hubo personas desaparecidas, lesionadas o fallecidas por el fenómeno meteorológico.

Aunque Simón se intensificó a huracán categoría 1, autoridades mantienen vigilancia ante posibles lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves y desbordamientos en Guerrero durante las próximas horas.

¿Qué afectaciones dejó Simón en Guerrero?

Salgado supervisó trabajos de limpieza y atención en Llano Largo, la colonia Luis Donaldo Colosio, Cayaco y Alejo Peralta, donde hubo afectaciones menores.

Entre los daños reportados se encuentran deslaves, árboles caídos e inundaciones en algunas zonas, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Las autoridades habilitaron refugios temporales en las colonias Luis Donaldo Colosio y Llano Largo para atender a personas que pudieran requerir protección.

Simón se convierte en huracán categoría 1: así avanza frente a Manzanillo (@conagua_clima)

También fueron desplegadas brigadas y maquinaria de la CAPASEG para realizar labores de desazolve, limpieza de cauces y atención de puntos afectados.

Mientras tanto, Simón se localiza aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora.

El sistema presenta rachas de hasta 140 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento paralelo a las costas nacionales, con posible acercamiento hacia Jalisco y Nayarit.

El SMN y Protección Civil mantienen vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit ante lluvias torrenciales, oleaje elevado y posibles inundaciones repentinas durante el fin de semana.

En Guerrero y Michoacán podrían presentarse lluvias muy intensas, mientras las autoridades recomendaron mantenerse atentos ante posibles deslaves, desbordamientos de ríos y afectaciones.