Claudia Sheinbaum Pardo apeló a las distintas etapas de la historia de México para defender la reforma electoral frente a las críticas que ha generado, pese a que su contenido aún no ha sido presentado oficialmente.

Durante la conferencia mañanera del martes 20 de enero de 2026, la presidenta ofreció un recuento de la historia política y electoral de México, desde la hegemonía del PRI hasta la actualidad, con el objetivo de contextualizar los cambios y reformas que, aseguró, han permitido avances democráticos.

Sheinbaum sostuvo que las críticas a la reforma electoral provienen de actores que, en el pasado, formaron parte de fraudes electorales, del modelo neoliberal y de decisiones que, dijo, perjudicaron a la población.

Sheinbaum repasa las etapas históricas de México para defender la reforma electoral

Al hacer un recuento de los procesos democráticos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró las principales etapas que, afirmó, marcaron la evolución del sistema electoral en México:

El PRI como partido de Estado, al que calificó como autoritario.

Los movimientos sociales de ferrocarrileros, electricistas y maestros que exigían democracia sindical y mejores derechos sociales.

La represión y matanza de 1968 contra estudiantes y otros sectores sociales.

La apertura política de la década de 1970, impulsada por presiones sociales, que permitió la participación de partidos pequeños y la creación de los legisladores plurinominales.

La reforma política durante el sexenio de José López Portillo.

El inicio del neoliberalismo en 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia.

El quiebre interno del PRI y la postulación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial.

El surgimiento de la Corriente Democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo.

El fraude electoral de 1988, que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y las movilizaciones sociales en contra.

La creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

El magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994.

La alternancia presidencial de 2000 con la llegada de Vicente Fox, del PAN.

El desafuero contra Andrés Manuel López Obrador entre 2004 y 2006.

El fraude electoral de 2006, que, aseguró, fue avalado por autoridades electorales y el gobierno federal de entonces.

El plantón de AMLO en Paseo de la Reforma tras la elección presidencial de 2006.

El llamado “ Grito de los Libres” de 2006, encabezado por Alejandro Encinas.

Grito de los Libres” de 2006, encabezado por Alejandro Encinas. La entrega simbólica de la banda presidencial a AMLO y sus recorridos nacionales posteriores.

La elección presidencial de 2012, que calificó como marcada por la compra de votos a favor de Enrique Peña Nieto.

La ruptura con el PRD tras la firma del Pacto por México.

La creación de Morena en 2014 y su primera participación electoral en 2015.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Sheinbaum ironiza con críticos de la reforma electoral y defiende la participación ciudadana

Tras este recuento histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que quienes hoy critican la reforma electoral fueron protagonistas —dijo— de fraudes electorales y del modelo neoliberal que empobreció a la población.

“Ahora todos estos que hicieron fraudes electorales, que se convirtieron en el PRIAN, que fueron parte del movimiento neoliberal y que quitaron derechos, hoy se presentan como paladines de la democracia y nos llaman autoritarios” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum subrayó que la democracia no debe entenderse como la representación de élites, sino como el ejercicio del poder por parte del pueblo, y aseguró que ese es el eje central de la reforma electoral.