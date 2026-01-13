El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer las reformas prioritarias de la presidenta, Claudia Sheinbaum; esta es la agenda legislativa:

Bienestar animal Procedimiento contencioso-administrativo Jueces sin rostro Código de procedimientos penales Prisión preventiva oficiosa Abuso sexual Delitos contra el ambiente Reducción de la jornada laboral Ley Federal contra la delincuencia organizada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Ricardo Monreal informó dichas reformas fueron tras reunión en Palacio Nacional, en la que también estuvieron presentes Luisa Alcalde, Adán Augusto López y Arturo Zaldívar.

Ricardo Monreal revela reformas prioritarias para Claudia Sheinbaum que se discutirán en el Congreso

Tal como dio a conocer para medios tras salir de la reunión, Claudia Sheinbaum aclaró las reformas prioritarias que podrían discutirse el próximo periodo legislativo en el Congreso.

Tal como compartió Ricardo Monreal, en la reunión se dio revisión a las reformas pendientes, entre ellas las que tienen minuta en la Cámara de Diputados o de Senadores.

Ricardo Monreal (Captura de pantalla)

Aunque no dio fecha para la discusión de alguna de las reformas en el Congreso, Ricardo Monreal estipuló que comenzarán con su proceso a partir del 1 de febrero, cuando concluya el receso legislativo.

Ricardo Monreal aclaró que están a la espera de otras reformas, como la de revocación de mandato y la que busca eliminar el fuero constitucional para diputados y senadores, las cuales enviará Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se buscará que en el próximo periodo ordinario del Congreso se estipule el impuso al incremento sostenido para la productividad de la Economía Social, parte del Plan México.

Reforma electoral no fue abordada en reunión con Claudia Sheinbaum: Ricardo Monreal

En la reunión del lunes 12 de enero no se abordó la reforma electoral; sin embargo, Ricardo Monreal señaló que el destino de la iniciativa se definirá el miércoles 14 de enero.

Acorde con lo señalado por Ricardo Monreal, será este miércoles 14 de enero que se darán las conclusiones de la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

Ricardo Monreal adelantó a su vez que parte de la reforma electoral será la disminución de plurinominales, sin embargo esperarán a los resultados de la comisión encabezada por Pablo Gómez.