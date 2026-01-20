La agrupación Somos México presentó este martes 20 de enero su propuesta para la reforma electoral, que busca fortalecer los procesos democráticos y el sistema de partidos en el país.

En un documento de 16 páginas, Somos México expuso los ejes que consideran necesarios a discutir en la próxima reforma electoral, cuya propuesta del ejecutivo aún no se presenta.

Somos México expone los ejes de su propuesta de reforma electoral (Redes sociales)

Somos México presenta ejes principales de su propuesta de reforma electoral

Somos México expuso su propuesta de reforma electoral, en la que puntualizó ejes muy importantes para su discusión en el Congreso, cada uno con sus particularidades:

Instituciones Electorales:

Integración del Consejo General del INE basada en perfiles y no en elección popular

Fortalecer el Servicio Profesional Electoral Nacional

Establecer claramente los alcances del Órgano Interno de Control

Colegialidad en el INE

Reglas para las Condiciones de Competencia:

Garantizar presupuestos irreductibles o porcentajes predefinidos para evitar presiones políticas desde el Legislativo

Permanencia y relación con los OPLEs

Reglas para las Condiciones de Competencia

Actualización para regular redes sociales, inteligencia artificial y noticias falsas

Evaluación integral de los apoyos que reciben los partidos para fortalecer su organización.

Cambio en la fórmula de distribución del financiamiento público para los partidos

Cancelación de registro del partido por uso de dinero ilícito

Reglamentación estricta del Artículo 134 para sancionar la injerencia gubernamental en las elecciones

Implementación de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos

Definición legal de criterios para grupos vulnerables y apoyo efectivo al desarrollo político de las mujeres

Elevar a rango constitucional el derecho a observar todas las etapas del proceso

Actores Políticos y Acceso al Poder:

Explorar sistemas de representación proporcional para eliminar mayorías artificiales

Regulación de convenios, reparto de curules y restricciones de afiliación efectiva para evitar excesos de sobrerrepresentación

Facilitar la creación de partidos cada tres años

Establecer un registro escalonado de votación diferenciados para acceder a diversas prerrogativas

Procedimientos Electorales:

Implementación gradual de la urna electrónica, voto por internet y facilidades para el voto postal

Armonizar la CURP con fotografía y la Credencial del INE, asegurando que el padrón electoral siga auditado por partidos

Modernizar y evaluar el uso del monitoreo de radio y televisión para otros fines del Estado

Elecciones del Poder Judicial:

Facultar únicamente al INE (y OPLEs en lo local) para dar inicio formal y armonizar calendarios para estas elecciones

Inclusión de exámenes de conocimiento aplicados por universidades y requisito de “no antecedentes penales” para candidaturas judiciales

Garantizar que los miembros de los Comités de Evaluación sean imparciales, técnicos y no pertenezcan a partidos políticos

Permitir propaganda en redes sociales, flexibilizar debates y aplicar sanciones severas a funcionarios que intervengan en las campañas

Separar las fechas de las elecciones judiciales de las políticas para evitar la saturación de casillas y confusión del votante

Cabe mencionar que, aunque esta es una de las muchas propuestas, la discusión se definirá cuando la comisión presidencial de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, envié su iniciativa.