El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca negociar la reforma electoral de manera directa con la Secretaría de Gobernación, y marcó distancia del senador Adán Augusto López Hernández, en medio del debate legislativo.

En entrevista con el diario Reforma, el senador Luis Armando Melgar aseguró que su partido no reconoce a Adán Augusto como interlocutor y afirmó que el PVEM no ha sido convocado a las mesas de negociación sobre la reforma electoral.

PVEM no ha sido llamado a mesas de negociación sobre reforma electoral, afirma senador

Luis Armando Melgar explicó que el Partido Verde no ha sido invitado a las mesas de diálogo encabezadas por Rosa Icela Rodríguez, donde participan otros partidos aliados de la Cuarta Transformación para analizar la reforma electoral.

Ante ello, negó que Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pueda representar al PVEM en esta discusión.

Adán Augusto López (Mario Jasso / Mario Jasso)

“Le resta toda credibilidad”: PVEM rechaza intermediación de Adán Augusto en reforma electoral

El senador del Partido Verde fue enfático al señalar que una eventual intervención de Adán Augusto en nombre de su partido “le resta toda credibilidad” al proceso y coloca al PVEM en una posición subordinada.

“Le resta toda la credibilidad y, por principio, nos pone en una posición menor, como si no fuéramos pares. La interlocución tiene que ser directa; si no, no tiene sentido. No podemos aceptar a Adán Augusto como interlocutor cuando somos pares” Luis Armando Melgar, senador del PVEM

Melgar subrayó que el PVEM requiere una convocatoria directa del Ejecutivo, antes de que la iniciativa de reforma electoral sea enviada al Congreso.

PT sí fue convocado a las mesas de la reforma electoral señala PVEM

El legislador Luis Armando Melgar también señaló que otros partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT), sí han sido llamados por la Secretaría de Gobernación para participar en el análisis de la reforma electoral, lo que —dijo— coloca al Partido Verde en desventaja.

PVEM busca diálogo directo con Sheinbaum o Gobernación sobre reforma electoral

De acuerdo con Luis Armando Melgar, el escenario ideal para el PVEM es negociar directamente con la Secretaría de Gobernación o con la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se conozca el contenido formal de la iniciativa.

“La negociación debe ser con Rosa Icela o sentados con la Presidenta. O, en su caso, cuando se conozca la iniciativa, pero por ningún motivo aceptar que nos representen o que nos digan qué hacer” Luis Armando Melgar, senador del PVEM

Luis Armando Melgar, senador por el PVEM (Luis Armando Melgar X)

Estos son los puntos clave de la reforma electoral anunciados por Claudia Sheinbaum

