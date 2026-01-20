La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, puso en duda la aprobación de la reforma electoral debido a las diversas dudas del PT y el Partido Verde.

“Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos, si no hay consensos yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral”. Laura Itzel Castillo, senadora de Morena

En días anteriores, el PT y el PVEM habían señalado que cerrarían filas con Morena para el bienestar de la coalición; sin embargo, se mantienen dudas ante falta de iniciativa en la reforma electoral.

Laura Itzel Castillo pone en duda futuro de la reforma electoral

Fue en conferencia de prensa donde Laura Itzel Castillo habló sobre la reforma electoral y señaló que se deben lograr consensos con el PT y el PVEM.

En caso contrario y ante las dudas de ambos partidos, la reforma electoral no va a proceder sin acuerdos, por lo que en el Congreso trabajarán para tomar dicha ruta.

🔴“Si no hay consensos, yo creo que no va a proceder una reforma electoral”: Laura Itzel Castillo



La presidenta del Senado advirtió que, ante las dudas del PVEM y el PT sobre plurinominales y financiamiento a partidos, sin acuerdo no avanzará la iniciativa.



🗞️📹Sara Pablo vía… pic.twitter.com/ME1IYIiTzv — Azucena Uresti (@azucenau) January 20, 2026

Tal como destacó Laura Itzel, la reforma electoral debe partir mediante la construcción de consensos con el PVEM y el PT, así como el de distintas fuerzas políticas.

Por lo mismo, señaló que la propuesta se trabajará en este marco, ya que Laura Itzel Castillo repitió la ruta de la reforma electoral y la construcción de la propuesta se dará mediante acuerdos.

Laura Itzel Castillo pidió no especular con reforma electoral

Laura Itzel Castillo aseveró a su vez que en el Senado se encuentran a la espera de la iniciativa de la reforma electoral, por lo que pidió no caer en especulaciones.

Sin embargo, aseveró previamente que la reforma deberá ser feminista “o no podrá ser”; ya que, como explicó, la democracia debe estar garantizada con la reforma electoral para todos los ciudadanos.

En este tenor, aseguró que el mismo pueblo de México ha pedido que realmente haya austeridad, así como una representación política de los diferentes partidos, que es lo que debe reflejarse.

Aunque también se espera que el órgano que lleve a cabo las elecciones sea autónomo e independiente, por lo que con anterioridad ya había llamado a los consensos entre partidos.