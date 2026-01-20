La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió del INE, a través de Salvemos la Democracia, la primera iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral.

“He recibido ya de manera formal el documento que establece que está iniciativa que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pues ha cumplido con el requisito de ley” Kenia López Rabadán

De acuerdo con Kenia López Rabadán, la medida impulsada por Salvemos la Democracia cumple con todos los requisitos legales para presentar su propuesta de reforma electoral ante el Congreso.

El INE establece que la iniciativa presentada cumple con lo que marca la ley, al reunir 136 mil 875 registros o firmas que fueron clasificados como apoyos válidos en la lista nominal de electores.

Kenia López Rabadán señala que eliminar plurinominales atentaría contra la representatividad (Cámara de Diputados)

Salvemos la Democracia presentará su propuesta de reforma electoral el 21 de enero 2026

Kenia López Rabadán señaló que el miércoles 21 de enero de 2026 se presentará la propuesta de reforma electoral de Salvemos la Democracia ante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Esta es la primera iniciativa en términos electorales que se recibe en esta Cámara de Diputados, en este congreso mexicano, para deliberar a propósito de las reformas electorales que propone”. Kenia López Rabadán

Hasta ahora, se sabe que el documento de Salvemos la Democracia busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los cuales buscan:

Autonomía e imparcialidad del INE y del Tribunal Electoral Piso parejo en las contiendas electorales Elecciones libres de fraude y uso indebido de recursos públicos Combate a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales Eliminación de la sobrerrepresentación y del “chapulineo” legislativo

Es de recordar que, en diciembre pasado, integrantes Salvemos la Democracia, encabezada por el empresario Claudio X. González, entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su propia propuesta electoral.