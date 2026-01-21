Ante sus declaraciones sobre los tres poderes y el control de los mismos, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, aclaró sus dichos así como la postura del partido sobre la reforma electoral.

“Yo nada más debo aclarar lo siguiente: yo dije con precisión, en el tema de una pregunta, de si era necesaria una reforma en ese momento, eso dije”. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados

Esto fue destacado por Reginaldo Sandoval para medios de comunicación tras señalar que no ve necesaria la reforma electoral, que podría derivar en menos presupuesto y cargos para el PT en el Congreso.

Reginaldo Sandoval responde a polémica por el “control” de los tres Poderes

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, aclaró sus palabras sobre los tres poderes, ya que la fuerza de la coalición ganó el Ejecutivo, el Legislativo y lograron poner al Judicial vía electoral.

Sin embargo, serían los medios de comunicación quienes distorsionaron las palabras, tal como explicó Reginaldo Sandoval, ya que afirmaron que “tienen los tres Poderes”, lo cual no fue preciso.

Tras las declaraciones que el mismo Reginaldo Sandoval reconoció como polémicas y que “despertó algunas ampollas”, descartó que fuera regañado, ya que sólo dijo la verdad.

Pese a esto, sus palabras derivaron en un canal de comunicación mediante la Secretaría de Gobernación, por lo cual Reginaldo Sandoval agradeció a los medios que lo hicieron posible.

Reginaldo Sandoval descarta que PT rompa con la coalición por reforma electoral

Reginaldo Sandoval declaró ante cuestionamientos sobre el posicionamiento del PT con la reforma electoral y si el partido podría romper con Morena por lo mismo, lo cual descartó.

Reginaldo Sandoval aclaró en este sentido que la prioridad del PT es la unidad con el resto de sus aliados, así como el apoyo al 100% de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Y afirmó que el PT todavía no tiene una postura sobre la reforma electoral, ya que todavía no existe la iniciativa, aunque también mencionó las reformas anteriores en materia electoral.

Aunque el diputado del PT también fue cuestionado sobre los plurinominales y su eliminación, lo cual habría señalado que “no hay nada de eso”, sin especificar si se refería a que no se abordará en la reforma.