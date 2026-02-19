Claudia Sheinbaum habló del ingreso de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos con licencia como diputado plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La presidenta de México externó su pensar sobre la licencia que Sergio Mayer pidió para entrar al reality show, pero luego sostuvo que cuestionamientos sobre ello corresponden a Morena.

La opinión de Claudia Sheinbaum a la licencia de Sergio Mayer por La Casa de los Famosos

En la mañanera del pueblo del 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la licencia que el diputado de Morena, Sergio Mayer, pidió para entrar a La Casa de los Famosos.

Desde una perspectiva en la que la reforma electoral está por ser votada y es de importancia la participación de los diputados y senadores, Claudia Sheinbaum expresó el nulo problema a la licencia con un “hay suplentes ¿no?”.

Por otra parte, la presidenta negó que genere inquietud que Sergio Mayer haya preferido entrar a La Casa de los Famosos argumentando que es Morena quien debe accionar al respecto.

“Es asunto de Morena en todo caso ¿no? pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

¿Quién suple a Sergio Mayer como diputado? Se trata de un político y comerciante

La presidenta de México no vio problema en la licencia que Sergio Mayer pidió como diputado de Morena porque tiene un suplente, pero ¿de quién se trata?

El suplente de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados es Luis Morales Flores, un comerciante de la central de abastos y quien aseguraba haber ganado el voto plurinominal.