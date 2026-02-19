Sergio Mayer justificó su licencia indefinida como diputado para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo, reality que inició el 17 de febrero de 2026.

En un video compartido en Instagram, el diputado federal de 59 años de edad aseguró que su decisión responde a un “experimento social” que permitirá a los votantes conocer la verdadera personalidad de los políticos.

Sergio Mayer afirmó que quedará expuesto en valores y ética, y defendió que todos los aspirantes a cargos públicos deberían someterse a este tipo de dinámicas para mostrar su autenticidad.

Sergio Mayer justifica su licencia como diputado para entrar a La Casa de los Famosos

La licencia indefinida de Sergio Mayer fue aprobada el 17 de febrero, mismo día en que inició La Casa de los Famosos de Telemundo.

Sergio Mayer sabía que sería atacado por esta decisión y grabó un video previo a su estancia en este reality, el cual compartió en Instagram.

El diputado federal inició por decir que su estancia en La Casa de los Famosos era un “experimento social”, el cual es importante para alguien que tiene un cargo público.

Pues, presuntamente, este tipo de formatos permiten a los votantes conocer la verdadera personalidad de los políticos como él.

“Es un gran experimento social en donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite la tolerancia, el respeto” Sergio Mayer, diputado federal con licencia por Morena

Sergio Mayer asegura que quedará expuesto totalmente en La Casa de los Famosos, por lo que el público podrá ver su verdadera personalidad, valores y ética.

Sergio Mayer, actor. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sergio Mayer dice que todos los políticos deberían entrar a La Casa de los Famosos

En la solicitud de licencia de Sergio Mayer se lee que será indefinida, pero él aseguró en su video que solo será por dos meses.

La Casa de los Famosos durará tres meses, por lo que Sergio Mayer puede permanecer de una semana a los tres meses dentro del reality.

“Tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal (…) estoy convencido que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación sobre este reality” Sergio Mayer, diputado federal con licencia por Morena

Sergio Mayer siguió justificando su interrupción de labores en la Cámara de Diputando, mencionando que todos los políticos deberían someterse a “experimentos sociales” como La Casa de los Famosos.

Pue este tipo de realities se puede conocer la verdadera personalidad de los individuos, así como su habilidad de trabajar en equipo.

“Este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular, conocer de fondo a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo, dinero” Sergio Mayer, diputado federal con licencia por Morena

Sergio Mayer está seguro que los aspirantes a cargos políticos mostraría de manera “frontal” su personalidad y verdadera intenciones en La Casa de los Famosos.