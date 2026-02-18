Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la licencia que pidió Sergio Mayer, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para entrar a La Casa de los Famosos.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que a su parecer sí tendrían que existir más filtros para la selección de diputados.

Ricardo Monreal es cuestionado sobre licencia de Sergio Mayer como diputado

La sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos de Telemundo en medio de su diputación plurinominal sorprendió, aunque lo hizo a través de una licencia en la Cámara de Diputados.

Debido a las críticas que se generaron porque el actor dio prioridad al reality show y no a su trabajo como diputado, Ricardo Monreal fue cuestionado y confirmó que estaba enterado.

Sergio Mayer, diputado de Morena. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

El coordinador de diputados de Morena, explicó que quince días atrás, Sergio Mayer le informó que entraría a un reality show, y ambos coincidieron que debía solicitar licencia para hacerlo.

Sin embargo, dejó claro que esa era la idea que Sergio Mayer ya tenía, de modo que él solo le confirmó que así debía hacerlo.

“Me dijo que tenía una invitación por participar en este evento y que iba a pedir licencia (...) creo que era lo más lógico. Lo otro de mantenerse como diputado, pues no habría sido conveniente. Yo sí le dije, tienes razón de separarte como diputado en vez de mantenerse en las dos vías”. Ricardo Monreal, diputado.

Ricardo Monreal confirma que debe haber más filtros para la elección de diputados

Así como Ricardo Monreal habló de la licencia que Sergio Mayer pidió a su diputación, también dijo creer que sí se necesitan “más filtros” para elegir a estos representantes de la ciudadanía.

Aunque el coordinador coincidió en más filtros para tener “mejor representación”, explicó que esa decisión no le corresponde más que a Morena.