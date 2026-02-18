Kenia López Rabadán recordó que Sergio Mayer sigue siendo legislador pese a haber solicitado licencia para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

“El hecho de que pidas licencia no deja de que él siga teniendo el cargo. Cualquier diputado aún con licencia sigue siendo un legislador”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

La diputada subrayó que, aunque el pleno aprobó la licencia el 17 de febrero, su suplente Luis Morales Flores aún no ha tomado protesta, por lo que Sergio Mayer mantiene responsabilidades éticas como representante público.

La presidenta de la Cámara de Diputados enfatizó que los ciudadanos esperan que sus legisladores se comporten “a la altura” del cargo, incluso en medio de polémicas.

El trabajo que Sergio Mayer hizo como diputado antes de ir a La Casa de los Famosos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Este miércoles 18 de febrero, Kenia López Rabadán fue cuestionada sobre la polémica licencia otorgada a Sergio Mayer para su participación en el reality show de Telemundo.

Kenia López Rabadán reiteró que, pese a la licencia, Sergio Mayer sigue siendo un legislador, por lo que espera que sus decisiones y comportamiento se base en la ética y la honorabilidad.

Asimismo, la diputada Kenia López Rabadán señaló que los ciudadanos pagan sus impuestos y esperan que sus legisladores “se comporten a la altura” del cargo público que desempeñan.

Cabe mencionar que la licencia del diputado Sergio Mayer fue aprobada por el pleno desde el 17 de febrero, por lo que su suplente Luis Morales Flores debe incorporarse a sus actividades.

Durante una entrevista ante los medios, Kenia López Rabadán reveló que el suplente de Sergio Mayer aún no ha tomado protesta ante el pleno y espera que se haga muy pronto.