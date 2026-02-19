Gabriel García Hernández, diputado de Morena, se burló de la ausencia de Sergio Mayer en el Congreso, quien pidió licencia para participar en el reality show “La Casa de los Famosos”.

A través de redes sociales, el diputado ironizó sobre la licencia de Sergio Mayer, que generó gran polémica, y pidió a sus seguidores que opinaran que debe hacer Morena en estos casos.

Sergio Mayer pide licencia indefinida en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos (Michelle Rojas )

Diputado Gabriel García se burla de ausencia de Sergio Mayer por licencia para La Casa de los Famosos

Con dos ratas falsas en las manos, el diputado Gabriel García, de Morena, visitó la oficina de Sergio Mayer en el Congreso y exhibió que el lugar se encuentra vacío y con las luces apagadas.

Pese a que no expresó su punto de vista sobre la licencia que pidió Sergio Mayer, abrió el espacio para que los usuarios en redes opinaran qué debería hacer Morena en estos casos.

Entre los comentarios, las personas sugieren correr a Sergio Mayer de la Cámara de Diputados, destituirlo del cargo por mostrar que tiene otros intereses más importantes y piden que se rife su oficina.

Cabe recordar que la licencia de Sergio Mayer fue aprobada en el Congreso desde el pasado 17 de febrero y, hasta el momento, no se ha notificado que su suplente haya tomado protesta.

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos ha desatado gran polémica. Kenia López Rabadán le recordó que sigue siendo legislador y espera que se comporte a la altura.