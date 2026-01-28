La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a bancos establecidos en el país apoyar su Plan México a fin de cumplir con los objetivos de reducir la pobreza, mejorar los ingresos de los trabajadores y en general el bienestar social.

La reunión se llevó a cabo la tarde del 27 de enero en la que participaron Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico) e integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Claudia Sheinbaum recibe a representantes de importantes bancos

En la reunión de Sheinbaum con banqueros, se vio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador y al director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino.

Así como a: Manuel Romo, director general de Banamex; Eduardo Osuna, director general de BBVA México; Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte; Jorge Arce, director de HSBC México; entre otros directores de bancos tradicionales y digitales.

En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país. pic.twitter.com/UGlVfM9CIj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 27, 2026

Banqueros en México acuden ante Claudia Sheinbaum por Plan México

Según Bloomberg, Claudia Sheinbaum habló con los banqueros con presencia en México sobre su respaldo financiero para el Plan México.

Específicamente a proyectos de energía renovable, así como de infraestructura carretera y ferroviaria.

Además, se abordaron temas de ampliar el crédito, la bancarización y el aseguramiento y la ampliación de la digitalización de los servicios financieros.

Los banqueros y la presidenta Claudia Sheinbaum no dejaron de lado el tema de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026.

Durante la reunión también se tocaron las perspectivas económicas para México, y de la renegociación del Tratado México, Estado Unidos, Canadá (T-MEC).