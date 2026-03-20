Durante la 89 Convención Bancaria, celebrada en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló las iniciativas que conforman al Plan México y que impulsan la prosperidad compartida.

Como parte de su discurso, la presidenta destacó 7 puntos clave del Plan México como:

Fortalecimiento de cadenas productivas y sectores estratégicos con mayor contenido nacional Plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030 Soberanía y transición energética hacia fuentes renovables Expansión del crédito productivo y aumento de la inclusión financiera Impulso a la innovación y desarrollo tecnológico mediante proyectos estratégicos nacionales Desarrollo regional a través de los Polos de Bienestar Digitalización de la economía y simplificación administrativa de trámites

Claudia Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México

El Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la economía nacional mediante el impulso a la inversión, la innovación y el bienestar social.

A continuación, te presentamos lo más relevante de cada punto:

Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Sectores Estratégicos

El objetivo del Plan México es fortalecer las cadenas productivas nacionales y sectores estratégicos en cuanto a la participación de empresas mexicanas.

Esto incluye:

Elevar el contenido nacional en la producción Impulsar la innovación Generar oportunidades de empleo en diversas regiones del país

Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida (@claudiashein)

Inversión en Infraestructura y Desarrollo con Bienestar

El Plan México incluye el “Plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030”, que implica:

Inversión Masiva: Inversión pública y mixta superior a los 5.6 billones de pesos en sectores como energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, agua, salud y educación Nueva Ley de Infraestructura: Busca crear mecanismos para la inversión mixta, ya sea pública o privada

Soberanía y Transición Energética

El Plan México establece importantes medidas para el sector energético hacia el año 2030, con el cual busca:

Generación Eléctrica: El objetivo es generar 30,000 MW adicionales, incrementando la participación de energías renovables del 35% actual a un 48% o 50% Esquema Mixto: La generación eléctrica se basará en un esquema de 54% inversión pública y 46% privada Gas Natural: Se busca reducir la dependencia del exterior en gas natural, pasando del 75% al 50% mediante inversiones mixtas Petróleo: Se mantiene una meta de producción de 1.8 millones de barriles diarios y el fortalecimiento de Pemex

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Impulso a las MiPyMEs y expansión al Crédito

El Plan México implica un compromiso conjunto con la banca para mejorar el financiamiento de créditos con medidas como:

Acceso al Crédito: Se busca elevar el porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con acceso al financiamiento Aumento del Crédito: La banca se compromete a elevar el crédito al sector privado del 38% al 45% del PIB para 2030

Innovación y Desarrollo Tecnológico

El plan impulsa la innovación a través de Nacional Financiera (Nafin) y proyectos estratégicos:

Proyectos Estratégicos: Se mencionan 15 proyectos, destacando desarrollos en semiconductores y equipos tecnológicos para el sector médico Digitalización: Se busca potenciar los pagos digitales, con el objetivo de que este año el pago de gasolinas y casetas sea obligatoriamente digital

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Desarrollo Regional y Polos de Bienestar

El Plan México promueve el desarrollo regional a través de incentivos para la inversión en los llamados Polos de Bienestar.

Por ejemplo, el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que busca atraer inversiones de entre 1,100 y 1,300 millones de dólares y generar miles de empleos en sectores especializados

Simplificación administrativa de trámites

El objetivo para finales de este año es que todos los municipios, estados y la Federación (incluida la CDMX) tengan los mismos trámites en todo el país.