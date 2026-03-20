Durante la 89 Convención Bancaria, celebrada en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló las iniciativas que conforman al Plan México y que impulsan la prosperidad compartida.

Como parte de su discurso, la presidenta destacó 7 puntos clave del Plan México como:

  1. Fortalecimiento de cadenas productivas y sectores estratégicos con mayor contenido nacional
  2. Plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030
  3. Soberanía y transición energética hacia fuentes renovables
  4. Expansión del crédito productivo y aumento de la inclusión financiera
  5. Impulso a la innovación y desarrollo tecnológico mediante proyectos estratégicos nacionales
  6. Desarrollo regional a través de los Polos de Bienestar
  7. Digitalización de la economía y simplificación administrativa de trámites

Claudia Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México

El Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la economía nacional mediante el impulso a la inversión, la innovación y el bienestar social.

A continuación, te presentamos lo más relevante de cada punto:

  • Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Sectores Estratégicos

El objetivo del Plan México es fortalecer las cadenas productivas nacionales y sectores estratégicos en cuanto a la participación de empresas mexicanas.

Esto incluye:

  1. Elevar el contenido nacional en la producción
  2. Impulsar la innovación
  3. Generar oportunidades de empleo en diversas regiones del país
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida (@claudiashein)
  • Inversión en Infraestructura y Desarrollo con Bienestar

El Plan México incluye el “Plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026-2030”, que implica:

  1. Inversión Masiva: Inversión pública y mixta superior a los 5.6 billones de pesos en sectores como energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, agua, salud y educación
  2. Nueva Ley de Infraestructura: Busca crear mecanismos para la inversión mixta, ya sea pública o privada
  • Soberanía y Transición Energética

El Plan México establece importantes medidas para el sector energético hacia el año 2030, con el cual busca:

  1. Generación Eléctrica: El objetivo es generar 30,000 MW adicionales, incrementando la participación de energías renovables del 35% actual a un 48% o 50%
  2. Esquema Mixto: La generación eléctrica se basará en un esquema de 54% inversión pública y 46% privada
  3. Gas Natural: Se busca reducir la dependencia del exterior en gas natural, pasando del 75% al 50% mediante inversiones mixtas
  4. Petróleo: Se mantiene una meta de producción de 1.8 millones de barriles diarios y el fortalecimiento de Pemex
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida (@claudiashein)
  • Impulso a las MiPyMEs y expansión al Crédito

El Plan México implica un compromiso conjunto con la banca para mejorar el financiamiento de créditos con medidas como:

  1. Acceso al Crédito: Se busca elevar el porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con acceso al financiamiento
  2. Aumento del Crédito: La banca se compromete a elevar el crédito al sector privado del 38% al 45% del PIB para 2030
  • Innovación y Desarrollo Tecnológico

El plan impulsa la innovación a través de Nacional Financiera (Nafin) y proyectos estratégicos:

  1. Proyectos Estratégicos: Se mencionan 15 proyectos, destacando desarrollos en semiconductores y equipos tecnológicos para el sector médico
  2. Digitalización: Se busca potenciar los pagos digitales, con el objetivo de que este año el pago de gasolinas y casetas sea obligatoriamente digital
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida
Sheinbaum detalla iniciativas del Plan México para impulsar prosperidad compartida (@Claudiashein en X)
  • Desarrollo Regional y Polos de Bienestar

El Plan México promueve el desarrollo regional a través de incentivos para la inversión en los llamados Polos de Bienestar.

Por ejemplo, el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que busca atraer inversiones de entre 1,100 y 1,300 millones de dólares y generar miles de empleos en sectores especializados

  • Simplificación administrativa de trámites

El objetivo para finales de este año es que todos los municipios, estados y la Federación (incluida la CDMX) tengan los mismos trámites en todo el país.