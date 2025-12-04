La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles 3 de diciembre tuvo una reunión con empresarios para avanzar en el Plan México, estrategia para el desarrollo de la economía.

Tras la reunión en Palacio Nacional se anunció la creación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará compuesto por 18 empresarios.

Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios para fortalecer Plan México. (Captura de pantalla)

Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con funcionarios, empresarias y empresarios para ahondar en el tema de las inversiones privadas en el país.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, comentó al final de la reunión que la plática fue positiva y que todos los empresarios harán equipo “para incrementar las inversiones”.

Entre los funcionarios que asistieron a la reunión de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional se encuentran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Altagracia Gómez, presidenta de Grupo Minsa (INTERNET)

Uno de los puntos claves de la reunión habría sido la instalación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará conformada por 18 empresarios y empresarias, que son los siguientes: