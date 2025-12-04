La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles 3 de diciembre tuvo una reunión con empresarios para avanzar en el Plan México, estrategia para el desarrollo de la economía.
Tras la reunión en Palacio Nacional se anunció la creación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará compuesto por 18 empresarios.
Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con funcionarios, empresarias y empresarios para ahondar en el tema de las inversiones privadas en el país.
Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, comentó al final de la reunión que la plática fue positiva y que todos los empresarios harán equipo “para incrementar las inversiones”.
Entre los funcionarios que asistieron a la reunión de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional se encuentran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Uno de los puntos claves de la reunión habría sido la instalación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará conformada por 18 empresarios y empresarias, que son los siguientes:
- Carlos Slim Helú, presidente vitalicio y consejero de Grupo Carso y AMX
- Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
- Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de AMX
- Bernardo Gómez, co-presidente de Grupo Televisa
- Alfonso de Angoitia, presidente del Consejo de Televisa Univision
- Alejandro Bailleres Gual, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bal
- José Antonio Fernández Garza, presidente Femsa y Coca Cola Femsa
- Pablo Chico Pardo Hernández, miembro patrimonial del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste
- Álvaro Fernández Garza, presidente Grupo Alfa
- Carlos Hank González, presidente Grupo Financiero Banorte
- Juan Pablo del Valle Perochena, presidente de Mexichem
- José Antonio Chedraui Eguia, director general del Grupo Comercial Chedraui
- Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Fibra Danhos
- Alejandro Soberón Kuri, CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento
- Guadalupe de la Vega (Pita), fundadora del FEMAP
- Laura Díez Barroso, presidenta del Grupo Financiero Santander
- Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Cader
- Giselle Morán, CEO de Real Estate Media Group y Consejera de AMX