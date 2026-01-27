Con el fin de conversar sobre el rumbo económico del país, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

Por medio de sus redes, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en el que informó que se reunió con Victoria Rodríguez Ceja de Banxico para analizar el rumbo económico de México.

Al respecto, la presidenta refirió que además de la gobernadora de Banxico, en el encuentro celebrado el 27 de enero también estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sheinbaum sobre la reunión con Victoria Rodríguez Ceja (@Claudiashein/X)

Sin ahondar en más detalles sobre los temas de la reunión, Claudia Sheinbaum refirió en su publicación que en el encuentro pudieron conversar “sobre las perspectivas económicas de nuestro país”.

En su mensaje, la presidenta incluyó una serie de fotografías en las que se puede observar parte del encuentro que se llevó a cabo en una de las salas de Palacio Nacional.

Cabe destacar que en la reunión también asistieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Sheinbaum respalda autonomía de Banxico

El 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de la autonomía de Banxico, pues garantizó que el gobierno federal no busca intervenir en sus decisiones de política monetaria.

A pesar de ello, la mandataria resaltó que sí existe una amplia coordinación técnica con el banco central mexicano para analizar temas como el financiamiento y la inversión en el país.

Victoria Rodríguez Ceja (Graciela López / Cuartoscuro)

Sin embargo, al insistir en el respeto a la autonomía de la institución, Claudia Sheinbaum aseveró que el trabajo conjunto se realiza sin que exista ningún tipo de intervención en sus decisiones.

Incluso, la presidenta ha reconocido a la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, Ceja, como “una mujer muy profesional, muy estudiosa sin grandes protagonismos”.