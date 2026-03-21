CoDi es una plataforma desarrollada por el Banco de México, la cual tiene como fin realizar pagos y cobros digitales sin intermediarios y de manera inmediata.

La implementación de CoDi tiene como fin impulsar la digitalización de la economía en México, donde aún el grueso de la población recurre al efectivo.

CoDi (Banco de México)

¿Cómo usar CoDi?

Si estás interesado en usar y saber cómo funciona CoDi, aquí te daremos una breve guía de este sistema para que puedas digitalizar tus finanzas.

CoDi funciona mediante el uso de QR y la tecnología NFC, por lo que necesariamente necesitas un celular que soporte estos dos sistemas.

Lo único que tienes que hacer para realizar cobros o pagos es:

Abrir la aplicación de tu banco Escanear el código QR Autorizar la transacción

Así, el cobro o pago se hará de manera automática, no tienes que esperar unas horas o días como con ciertas transferencias ni dar datos complejos para tener la autorización.

El sistema reconocerá todo tipo de QR, eso incluye los estáticos —que siempre marcan la misma cifra en todas las transacciones— o los dinámicos, que se generan de manera única por cada usuario.

CoDi (Banxico)

CoDi cuenta con varios beneficios

Si bien CoDi ofrece una mayor flexibilidad al momento de hacer cobros y pagos, también se manejan otros beneficios de hacer todas las transacciones de manera digital.

Por un lado, CoDi evita que haya comisiones en algunos servicios y productos, las cuales a veces aparecen por manejo de otras plataformas o uso de ciertos sistemas.

Asimismo, se pueden rastrear todas las transacciones, por lo que se minimiza la informalidad, algo que se ha estado buscando en el país desde hace años.

Además de hacer todo más fácil, manejable y seguro al no tener que traer efectivo de manera constante para hacer los diversos pagos en establecimientos.

De ahí que poco a poco se esté insistiendo a la población que hagan el cambio a lo digital en el manejo de sus finanzas diarias.