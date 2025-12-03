Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, mencionó que uno de los temas que se trató en Palacio Nacional fue el nuevo consejo empresarial para inversiones.
Según Altagracia Gómez Sierra, la junta a la que fueron convocados los empresarios fue para dar seguimiento a las inversiones en México, así como plantear estrategias para incentivarlas.
Uno de los puntos claves de la reunión habría sido la instalación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará conformada por 18 empresarios y empresarias.
Estos son los 18 integrantes del nuevo consejo empresarial para inversiones en México
Pese a que Altagracia Gómez Sierra no confirmó la integración del nuevo consejo empresarial para inversiones en México, ya se habría dado a conocer quiénes lo integrarán.
De acuerdo con el CEO, los 18 integrantes son los siguientes:
- Carlos Slim Helú, presidente vitalicio y consejero de Grupo Carso y AMX
- Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
- Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de AMX
- Bernardo Gómez, co-presidente de Grupo Televisa
- Alfonso de Angoitia, presidente del Consejo de Televisa Univision
- Alejandro Bailleres Gual, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bal
- José Antonio Fernández Garza, presidente Femsa y Coca Cola Femsa
- Pablo Chico Pardo Hernández, miembro patrimonial del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste
- Álvaro Fernández Garza, presidente Grupo Alfa
- Carlos Hank González, presidente Grupo Financiero Banorte
- Juan Pablo del Valle Perochena, presidente de Mexichem
- José Antonio Chedraui Eguia, director general del Grupo Comercial Chedraui
- Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Fibra Danhos
- Alejandro Soberón Kuri, CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento
- Guadalupe de la Vega (Pita), fundadora del FEMAP
- Laura Díez Barroso, presidenta del Grupo Financiero Santander
- Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Cader
- Giselle Morán, CEO de Real Estate Media Group y Consejera de AMX
De acuerdo con la información, este consejo fue creado por Claudia Sheinbaum para enfrentar el estancamiento económico y la caída en la inversión privada durante 2025.