Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, mencionó que uno de los temas que se trató en Palacio Nacional fue el nuevo consejo empresarial para inversiones.

Según Altagracia Gómez Sierra, la junta a la que fueron convocados los empresarios fue para dar seguimiento a las inversiones en México, así como plantear estrategias para incentivarlas.

Uno de los puntos claves de la reunión habría sido la instalación del nuevo Consejo para Detonar la Inversión en México, que estará conformada por 18 empresarios y empresarias.

Carlos Slim formará parte de este nuevo consejo (CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Estos son los 18 integrantes del nuevo consejo empresarial para inversiones en México

Pese a que Altagracia Gómez Sierra no confirmó la integración del nuevo consejo empresarial para inversiones en México, ya se habría dado a conocer quiénes lo integrarán.

De acuerdo con el CEO, los 18 integrantes son los siguientes:

De acuerdo con la información, este consejo fue creado por Claudia Sheinbaum para enfrentar el estancamiento económico y la caída en la inversión privada durante 2025.