Sheinbaum encabeza reunión con la industria automotriz para impulsar el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles 28 de enero una reunión en Palacio Nacional con directivos de la industria automotriz para impulsar el Plan México.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum dio a conocer que se realizó esta reunión en la que, además de directivos de la industria automotriz, asistieron funcionarios.

Claudia Sheinbaum se reúne con directivos de la industria automotriz para impulsar el Plan México

Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con dirigentes de la industria automotriz para discutir las estrategias de competitividad y crecimiento de este sector, a fin de contribuir en el Plan México.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la industria automotriz contribuye con el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que es un punto clave para la economía.

En la reunión de este 28 de enero, Claudia Sheinbaum instituyó la comisión intersecretarial que trabajará juntos a la industria automotriz para la elaboración de un plan integral para:

Impulsar inversiones

Innovación tecnológica

Generación de empleos

Hasta el momento no se han confirmado inversiones o acciones específicas de la industria automotriz dentro del Plan México, estrategia nacional para crecer la economía del país.