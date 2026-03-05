Sheinbaum revisa avances del Plan México con el Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revisó los avances del Plan México junto con el Consejo Nacional de Inversiones.

Esto durante una reunión privada celebrada en Palacio Nacional, la cual se llevó a cabo durante la tarde de hoy miércoles 4 de marzo.

Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con el Consejo Nacional de Inversiones por el Plan México

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum compartió que este miércoles sostuvo una reunión con empresarios que integran el Consejo Nacional de Inversiones.

El objetivo fue analizar los avances del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la economía de México.

Esto a través de incentivar inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que alcancen los más de 270 millones de dólares mediante 2 mil proyectores en sectores como el automotriz, textil, farmacéutico, entre otros.

Cabe recordar que el Plan México fue presentado en enero de 2025, esto en el marco de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México.

Entonces se destacó que este proyecto busca robustecer a la economía nacional de cara al futuro, situando a México como un país importante en América Latina y el resto del mundo.

Las reuniones como las de hoy que lleva a cabo la presidenta Sheinbaum, permiten conocer el panorama actual del Plan México, para conocer si se cumplen los objetivos o qué adecuaciones se buscan implementar.