El billete conmemorativo de 100 pesos por el centenario del Banco de México (Banxico) no es el único deseado entre coleccionistas y mexicanos.
Otro billete conmemorativo de la familia G de Banxico atrajo la atención de muchos y se robó parte de su corazón.
Se trata nada menos del billete de 200 pesos, el cual circula desde el 2 de septiembre de 2019.
Este billete conmemorativo del Banco de México subió 50 pesos de valor
Con motivo del segundo aniversario del billete de 200 pesos que conmemora la autonomía de Banxico, el efectivo en papel aumentó 50 pesos su valor.
Los billetes de 200 que hoy se venden entre $230 y $250 pesos en el mercado numismático, son aquellos que tienen la leyenda: “30 Aniversario de la Autonomía 1994-2024”.
Estos comenzaron a circular el 20 de mayo de 2024 y no sustituyeron al billete con la leyenda: “25 Aniversario de la Autonomía 1994-2019“.
Sin embargo, al igual que su antecesor, tiene la finalidad de representar el proceso histórico de la Independencia de México.
Características del billete de 200 pesos que conmemora el 30 Aniversario de la Autonomía de Banxico
Estas son las características del billete de 200 pesos que subió 50 pesos de valor:
- Rostro de Miguel Hidalgo
- Rostro de José María Morelos
- Viñeta que representa la campana de Dolores
- Leyenda transitoria: 30 aniversario de la Autonomía 1994-2024
- Águila real volando sobre la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora.
- Elementos de seguridad como hilos dinámicos y relieves sensibles al tacto
- Denominación multicolor
- Marca de agua
- Folios con dígitos crecientes
- Fluorescencia bajo la exposición de luz negra