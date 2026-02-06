El billete conmemorativo de 100 pesos por el centenario del Banco de México (Banxico) no es el único deseado entre coleccionistas y mexicanos.

Otro billete conmemorativo de la familia G de Banxico atrajo la atención de muchos y se robó parte de su corazón.

Se trata nada menos del billete de 200 pesos, el cual circula desde el 2 de septiembre de 2019.

Este billete conmemorativo del Banco de México subió 50 pesos de valor

Con motivo del segundo aniversario del billete de 200 pesos que conmemora la autonomía de Banxico, el efectivo en papel aumentó 50 pesos su valor.

Los billetes de 200 que hoy se venden entre $230 y $250 pesos en el mercado numismático, son aquellos que tienen la leyenda: “30 Aniversario de la Autonomía 1994-2024”.

Billetes que conmemoran la autonomía de Banxico (Banxico)

Estos comenzaron a circular el 20 de mayo de 2024 y no sustituyeron al billete con la leyenda: “25 Aniversario de la Autonomía 1994-2019“.

Sin embargo, al igual que su antecesor, tiene la finalidad de representar el proceso histórico de la Independencia de México.

Características del billete de 200 pesos que conmemora el 30 Aniversario de la Autonomía de Banxico

Estas son las características del billete de 200 pesos que subió 50 pesos de valor: