México se prepara para ser protagonista en el escenario económico internacional con la reunión de ABAC 2026, del 22 al 25 de abril en la CDMX.

Este encuentro, previo a la cumbre APEC 2028, reunirá a representantes de 21 países para conocer el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La cita busca atraer inversiones en sectores estratégicos como infraestructura, digitalización y aeroespacial, además de abrir camino hacia acuerdos de libre comercio entre Asia y América.

¿Qué es ABAC?

ABAC es el Consejo Asesor Empresarial de APEC, brazo económico del bloque de 21 países, incluido México.

ABAC busca ser una plataforma para dar a conocer el Plan México más allá de nuestro país, dijo el ex embajador en China, Sergio Ley López.

“Es una gran oportunidad para que el Plan México sea conocido en toda Asia-Pacífico y que los empresarios y tomadores de decisiones... vengan a invertir en después de conocer este ambicioso programa de desarrollo que tenemos para nuestro país… fue una de las razones por las que decidió que México fuera anfitrión... sería la plataforma idónea para lanzar el Plan México dentro de la región Asia-Pacífico... ella (Claudia Sheinbaum) es consciente de la importancia de este evento..." Sergio Ley López. Ex embajador de México en China

20 países conocerán el Plan México en ABAC 2026

Los 20 países que conocerán el Plan México en ABAC 2026 son los que conforman la APEC:

China Rusia Vietnam Tailandia Malasia Singapur Corea del Sur Japón Taipei Hong Kong Filipinas Brunei Papúa Nueva Guinea Indonesia Australia Nueva Zelanda Canadá Estados Unidos Perú Chile

Se espera que con la exposición del Plan México a países de Asia-Pacífico se puedan atraer inversiones en industrias como:

Infraestructura

Bancos

Automotriz

Aeroespacial

Digitalización

Minería

Servicios

Otras

ABAC 2026 fue gestionado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como preparativo rumbo a APEC 2028, del que será anfitriona Claudia Sheinbaum.

Además de promocionar el Plan México, los representantes de los 21 países de APEC podrán acordar recomendaciones para un gran acuerdo de libre comercio entre los países de Asia y América unidos por el Pacífico.

De la misma manera, se podrán acordar recomendaciones contra la imposición de aranceles entre países, como ha sido el caso reciente de México a algunas economías asiáticas, incluida China.

Sheinbaum da visto bueno para mostrar al México “trabajador” en ABAC 2026

El ex embajador de México en China, Sergio Ley López, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado el visto bueno para mostrar a la región Asia-Pacífico el México trabajador y sus aspectos positivos.

“Queremos presentar al México que trabaja... la presidenta dio el visto bueno” Sergio Ley López. Ex embajador de México en China

Para Francisco Suárez Hernandez, presidente de ABAC, el encuentro de abril de 2026 se trata de una plataforma que puede impulsar a la comunidad empresarial de México.

Agustín García Rechy, parte del equipo de la consejería de ABAC, dijo que en este impulso pueden participar incluso medianas empresas en temas como:

Conectividad

Sostenibilidad

Economía circular

Digitalización

También servirá para presentar al mundo las prioridades de desarrollo para cada país y para la región, de acuerdo con Luis Darío Ochoa Rodríguez, también parte del equipo de la consejería de ABAC.

Claudia Sheinbaum se prepara como anfitriona de APEC 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum se prepara como anfitriona de APEC 2028, cumbre que no tenía lugar en México desde dos décadas atrás (2002).

Se prevé que Claudia Sheinbaum sea anfitriona del evento APEC 2028 en el que estarán invitados los CEOs de importantes compañías globales.

Mientras tanto, en la reunión preparativa ABAC 2026 del mes de abril, Marcelo Ebrard será la máxima autoridad del Gobierno de México en encabezar los trabajos y se esperan probables encuentros privados con Claudia Sheinbaum.