La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el país se ha convertido en un ejemplo internacional frente a la incertidumbre económica global, marcada por conflictos bélicos y el alza en los precios del petróleo.

Durante la inauguración de un Polo de Desarrollo Económico en Tlaxcala en el marco del Plan México de este domingo 12 de abril, la mandataria destacó los avances registrados en la economía nacional durante los primeros tres meses de 2026.

“México es un ejemplo. Recientemente presentamos resultados muy importantes de lo ocurrido en estos primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos, creció el turismo y el peso se mantiene estable, incluso ante el aumento de la gasolina a nivel mundial. Además, seguimos impulsando el campo en el país” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta subrayó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, en un contexto internacional complejo.

¿Por qué México es un ejemplo en el mundo? Esto dice Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México destaca como un ejemplo a nivel global por mantener resultados económicos y sociales positivos pese a las condiciones adversas internacionales.

Entre los principales factores del porqué México es un ejemplo se encuentran:

Estabilidad económica y control de la inflación, a pesar del incremento global en los precios del petróleo y combustibles

Crecimiento en sectores clave, como el aumento en la venta de vehículos y la llegada de inversión extranjera

Modelo de prosperidad compartida, aplicado en estados como Tlaxcala, que impulsa la urbanización de predios públicos para atraer inversiones y financiar infraestructura social, como escuelas y estancias infantiles

Sustitución de importaciones, a través del impulso al sello “Hecho en México”

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Qué propone el Plan México de Claudia Sheinbaum?

El Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una estrategia integral enfocada en fortalecer la economía nacional y mejorar el bienestar social.

Los principales ejes del Plan México son: