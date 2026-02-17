Julio Scherer rompió el silencio para responder a la aclaración pedida por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en la que le pedía negar cualquier vínculo con Sergio Carmona en su libro “Ni venganza ni perdón“.

“El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Los mencionado está claramente situado en 2018 (p. 253).” Julio Scherer, autor de Ni venganza ni perdón

A decir de Julio Scherer, en su libro no existe imputación personal ni señalamiento directo contra quienes se habrían beneficiado del financiamiento ilícito de Sergio Carmona en 2018, conocido como “El Rey del Huachicol”.

Antes de dicha aclaración, el gobernador Alfonso Durazo había hecho un llamado a Julio Scherer para que explicara públicamente que él no participó en ningún financiamiento irregular en Sonora con Sergio Carmona.

Alfonso Durazo pide a Julio Scherer una aclaración por referencias en su libro (Michelle Rojas)

Julio Scherer aclara que su libro no hace imputaciones contra Alfonso Durazo

En su respuesta publicada en redes sociales, Julio Scherer dijo que una lectura completa de “Ni venganza ni perdón“ es suficiente para descartar que Alfonso Durazo haya participado en financiamientos ilícitos con Sergio Carmona.

Esto porque el supuesto financiamiento ilícito de Sergio Carmona a candidaturas morenistas habría ocurrido en el 2018, mientras que la toma de protesta de Alfonso Durazo sucedió años después, el 13 de septiembre de 2021.

Sobre estas acusaciones, el gobernador de Sonora aseguró que Julio Scherer nunca le advirtió de que hubiera un esquema de financiamiento irregular en Sonora y negó cualquier vínculo con Sergio Carmona.

“Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Agregó que, dada la cercana relación entre ambos, es de conocimiento mutuo que su gobierno en Sonora no ha recibido dinero de manera licita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza.

Alfonso Durazo le pidió una aclaración pública a Julio Scherer

En su petición, Durazo agregó que, de forma privada, le expresó a Julio Scherer la importancia de aclarar públicamente que él no participó en ningún esquema de financiamiento irregular de Sergio Carmona o algún parecido.

De acuerdo con el gobernador de Sonora, Julio Scherer le respondió en privado que se trataba de una “fe de erratas” correspondiente a 2018, motivo por el que no había hecho la aclaración solicitada.

“Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”, y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron" Alfonso Durazo, gobernador de Durazo