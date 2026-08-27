Genaro García Luna, ingeniero mecánico egresado de la UAM y con formación en seguridad pública en el CISEN, construyó una carrera que lo llevó a ser considerado el “super policía” del sexenio de Felipe Calderón.

Desde su paso por la Policía Federal Preventiva en 1999 hasta su nombramiento como titular de la AFI en 2001 y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, acumuló condecoraciones internacionales.

Sin embargo, Genaro García Luna enfrenta una condena de 38 años en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Genaro García Luna?

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex panista Felipe Calderón, quien asumió la Presidencia de la República tras el fraude de 2006 que generó inestabilidad política en México, ya que el propio Felipe Calderón no pudo realizar el acto de toma de protesta en el Congreso de la Unión ante la toma de la tribuna por parte de la oposición.

Dicha inestabilidad generó una estrategia de parte del gobierno, la denominada “Guerra contra el narcotráfico” que encabezó Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le consideró como el “super policía” de dicha administración.

Sin embargo, los hechos actuales revelan que todo esto fue parte de un montaje, ya que actualmente Genaro García Luna espera sentencia en Estados Unidos por aceptar sobornos para facilitar y sacar provecho de las actividades del Cartel de Sinaloa.

¿Qué edad tiene Genaro García Luna?

Genaro García Luna nació el 10 de julio de 1968, hecho por el que actualmente tiene 56 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Genaro García Luna?

Genaro García Luna responde al signo zodiacal Cáncer, ya que esta es la clasificación que le corresponde las personas que nacieron entre el 21 de junio y el 22 de julio.

¿Qué estudió Genaro García Luna?

Genaro García Luna se graduó en ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de México (UAM), y posteriormente realizó una especialización en Formación y Especialización en Seguridad Pública en el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN).

Además, en 2004 concluyó un diplomado en Planeación Estratégica por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es la trayectoria de Genaro García Luna?

La trayectoria de Genaro García Luna se remonta a 1999, cuando se incorporó a la Policía Federal Preventiva (PFP), instancia creada ese mismo año y compuesta por la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada de México y elementos formados en el CISEN.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y nombró a Genaro García Luna como su titular. Sin embargo, el ex funcionario se encuentra en prisión por su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cabe decir que durante este periodo, Genaro García Luna recibió una serie de condecoraciones de parte de las autoridades de Estados Unidos y otros países, como son los siguientes:

En 2001, España le otorgó la Orden del Mérito Policial, con Distintivo Rojo

La International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) le entregó el Premio al Servicio Profesional en la categoría Ejecutivo de Áreas de Procuración de Justicia

El Buró Federal de Investigación (FBI) le otorgó un reconocimiento por sus investigaciones y detenciones de fugitivos

La Policía Nacional de Ecuador le otorgó la Medalla Insignia Policía Nacional en 2005

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) le otorgó el Distintivo de Plata de la Secretaría General en la 74 Asamblea General realizada en Berlín, Alemania

En 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le entregó la Medalla al Mérito categoría Excepcional

Genaro García Luna fue sentenciado a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, recibió una condena de poco más de 38 años de cárcel por parte del Juez Brian Cogan en la audiencia de hoy 16 de octubre.

La sentencia que equivale a 460 meses en prisión en contra de Genaro García Luna, se dictó luego de que fue declarado culpable de 5 delitos que se le atribuyen:

Conspiración internacional para distribuir cocaína

Conspiración para distribución y posesión de cocaína

Conspiración para importar cocaína

Delincuencia organizada

Falsas declaraciones

El juez Brian Cogan no cumplió la petición de la Fiscalía que solicitaba la cadena perpetua para el ex funcionario, bajo el argumento de que Genaro García Luna lleva preso 5 años que han “generado beneficios”.

A pesar de esta sentencia de 38 años en prisión, aún resta que se dictamine en qué cárcel deberá purgar su condena el ex funcionario federal.

Genaro García Luna conoce su sentencia hoy 16 de octubre

La sentencia se Genaro García Luna ha sido aplazada en más de una ocasión, siendo hoy 16 de octubre la última fecha establecida para dar a conocer la orden del juez Brian Cogan.

A unas horas de conocer dicho resultado, Genaro García Luna escribió una carta con su propia mano con la cual le pidió clemencia a la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, pues se dijo a sí mismo “un hombre de bien”.

“Soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones”, suplicó quien fuera conocido como el “super policía” en el sexenio de Felipe Calderón, y además afirmó: “yo nunca he sido amenaza o riesgo para la comunidad”.

Por otra parte, García Luna buscó señalar al gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por una supuesta “gran convulsión” generada por la reforma al Poder Judicial: