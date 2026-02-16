Alfonso Durazo pidió a Julio Scherer una aclaración pública por las referencias en su libro Ni venganza ni perdón, donde se menciona presunto financiamiento ilícito ligado a Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”.
“Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora”Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
El gobernador de Sonora aseguró que nunca fue advertido de un esquema de financiamiento irregular en Sonora y negó cualquier vínculo con Sergio Carmona.
De acuerdo con Durazo, Julio Scherer le respondió en privado que se trataba de una “fe de erratas” correspondiente a 2018, pero la corrección aún no se ha hecho pública.
Julio Scherer no hizo aclaraciones en su libro pese a solicitud de Alfonso Durazo
En respuesta a lo escrito por Julio Scherer en su libro, Alfonso Durazo aclaró que, dada la cercana relación entre ambos, es de conocimiento mutuo que su gobierno no ha recibido dinero ni financiamiento ilícito.
Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza.Alfonso Durazo
Alfonso Durazo agregó que hace días, de forma privada, le expresó a Julio Scherer la importancia de aclarar públicamente que él no participó en ningún esquema de financiamiento irregular de Sergio Carmona u otro similar.
“Su respuesta fue: se trata de una “fe de erratas”, que lo referido correspondía a 2018 y que de esa forma quedaría aclarado que, no tengo ni tuve ningún vínculo con quienes se mencionan".
A pesar de esta petición, la aclaración solicitada por Alfonso Durazo no se ha hecho pública por parte de Julio Scherer.
Alfonso Durazo niega vínculos con financiamiento ilícito
Por lo anterior, Alfonso Durazo dijo que como gobernador de Sonora, es su deber rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuírsele, aunque sea de forma indirecta.
De acuerdo con el libro de Julio Scherer, escrito en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, candidaturas morenista habrían sido financiadas por Sergio Carmona