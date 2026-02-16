Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que no va a leer el libro ‘Ni venganza ni perdón’ de Julio Scherer Ibarra.
“No lo he leído ni lo voy a leer… la crítica y la autrocrítica siempre son importantes pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación… hay que ser consecuente siempre porque uno no está aquí por el poder…. no creo que tenga mucho impacto”Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum dijo que es importante la autocrítica pero por lo que ha visto en medios de comunicación, no hay una fuente para las denuncias que hace.
Claudia Sheinbaum dijo que no cree que el libro de Julio Shcerer Ibarra vaya a tener mucho impacto.
También cuestionó con quién escribe el libro ‘Ni venganza ni perdón’ en referencia a Jorge Fernández Menéndez.
Claudia Sheinbaum dijo que solo en X y en el “círculo rojo” ha tenido éxito pero que la gente sabe lo que es realmente el movimiento de transformación y lo que ha cambiado sus vidas.
La presidenta señaló que cualquier denuncia puede hacerla de manera formal.
¿Qué dice el libro de Julio Scherer?
El libro de Julio Scherer ha sido calificado como un testimonio incómodo en el que da a conocer lealtades, intrigas y control en el sexenio anterior.
Su testimonio se da en le contexto de haber sido uno de los perfiles clave en el proyecto de gobierno que inició en 2018.