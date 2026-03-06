La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la advertencia de Estados Unidos de atacar de forma unilateral a los cárteles del narcotráfico en México.

Claudia Sheinbaum recordó que México tiene un “entendimiento” con Estados Unidos, sobre la lucha contra los cárteles, “se trabaja conjuntamente” aclaró.

Claudia Sheinbaum habla sobre el ataque unilateral que Estados Unidos advirtió contra cárteles

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, advirtió que podrían atacar de forma unilateral a los cárteles en México por lo que hizo un llamado al que Claudia Sheinbaum respondió.

Pese a que México no fue invitado a la reunión “América contra los cárteles”, la presidenta habló sobre el ataque unilateral que Estados Unidos advirtió que haría.

Claudia Sheinbaum recordó que “hace muchos meses” México firmó un “entendimiento” con Estados Unidos en busca de terminar con los cárteles y en este se especificó trabajo en conjunto, pero con acciones cada uno en su territorio.

“Se trabaja conjuntamente, sobre todo en inteligencia e investigación, cada quien operando en su territorio”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, recordó que el “entendimiento” entre ambos países también aborda temas de coordinación entre la seguridad federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero todo “con coordinación”.

Estados Unidos confirma fuerza unilateral, pero también quiere aliados contra los cárteles

Claudia Sheinbaum dejó claro que México tiene un “entendimiento” con Estados Unidos sobre el combate a los cárteles, esto luego del discurso de Hegseth en busca de aliados.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, advirtió que su país tiene la fuerza suficiente para actuar unilateralmente sobre los cárteles, pero también apuntó que buscan llamar a la alianza contra el crimen.

Hegseth aseguró que la “preferencia” de Estados Unidos es combatir a los cárteles “junto con ustedes [Latinoamérica]”, así que llamó a endurecer el ataque contra los que llaman narcoterroristas.