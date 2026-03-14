Claudia Sheinbaum, al igual que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), respondió al presidente Donald Trump al sostener que “la soberanía en México no está en negociación”.

“El presidente Donald Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad [...], pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación” Claudia Sheinbaum

Desde Tecomán, Colima, la presidenta dejó en claro que la soberanía mexicana no se negocia, luego de que Donald Trump compartiera una publicación en la que se sugiere que en México gobiernan los cárteles.

SRE destaca logros conjuntos de Estados Unidos y México tras publicación de Trump

Durante el evento de entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración lucha por independencia, justicia social y soberanía.

A su vez, la presidenta señaló que su gobierno ha trabajado con Estados Unidos por el tema de seguridad, siempre bajo el principio de la soberanía, la cual no está puesta a negociación.

En respaldo, la SRE destacó que la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos debe ser con respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

La SRE subrayó que, gracias a los niveles históricos de colaboración entre ambos países, se han obtenido resultados positivos en:

Detención de Rubén Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero

Detención y posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Aseguramiento en Colima de más de 270 kilos de fentanilo

“La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”, finaliza el comunicado de la SRE.

Trump reitera lucha contra cárteles en México tras negativa de Sheinbaum (Michelle rojas)

¿Qué dijo Donald Trump de México?

En sus redes sociales, Donald Trump compartió una publicación de Liberfach0 que decía: “Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que Estados Unidos intervenga”.

Más tarde, Trump dijo -antes de subir a un avión rumbo a Florida- que Claudia Sheinbaum “le cae muy bien”, pero que debería redoblar esfuerzos para acabar con los cárteles.