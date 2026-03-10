Durante una llamada entre ambos mandatarios, la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, para viajar a Brasil a mediados de este año 2026.

“Reiteré la invitación a la presidenta Sheinbaum para visitar Brasil [...] La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se espera tenga lugar entre junio y julio de este año” Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Según confirmó el propio Luiz Inácio Lula da Silva, se espera que la visita de Claudia Sheinbaum a Brasil ocurra entre junio y julio, con el objetivo de que ambos países organicen un evento empresarial con sectores privados.

Sheinbaum viajará a Brasil a mediados de año tras invitación de Lula (Captura de pantalla)

Evento empresarial llevará a Claudia Sheinbaum a Brasil entre junio y julio

A través de sus redes sociales, Luiz Inácio Lula da Silva informó sobre su llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum del 9 de marzo, en la que ambos debatieron el fortalecimiento de las relaciones económicas entre México y Brasil.

En ese contexto, el presidente reiteró la invitación a Claudia Sheinbaum para visitar Brasil y organizar un evento empresarial que reúna a los sectores privados de ambos países para explorar nuevas oportunidades de negocio.

“Propuse organizar un evento empresarial que reúna a los sectores privados de ambos países para explorar nuevas oportunidades de negocio” Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Por su parte, Claudia Sheinbaum confirmó que la llamada con Luiz Inácio Lula da Silva tuvo el fin de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha destacado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, país al que visitará entre junio y julio de 2026.