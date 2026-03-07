Morena rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre que “México es el epicentro de la violencia” y aclaró que Claudia Sheimbaun sí ha luchado contra cárteles del narcotráfico.

Desde el Consejo Nacional de Morena, Arturo Ávila destacó que no hay duda de los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum para detener al crimen organizado en México.

“Es muy claro que, si hay un gobierno que ha luchado de forma directa contra el crimen organizado y contra los cárteles, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”. Arturo Ávila

Morena defiende a Sheinbaum ante declaraciones de Trump sobre México y los cárteles

Donald Trump dijo que no ha dejado de insistir a Claudia Sheinbaum que le permita entrar a México para erradicar los cárteles de drogas, pues el país sería el epicentro de la violencia.

Trump insiste a Sheinbaum en entrar a México contra cárteles (Yazmín Betancourt)

Ante estas declaraciones, Morena defendió a Claudia Sheinbaum y resaltó que los resultados de su gobierno son evidentes más allá de cualquier narrativa de comunicación.

El diputado Arturo Ávila tomó la palabra durante la sesión del Consejo Nacional del Morena y rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre México y Claudia Sheinbaum respecto a los cárteles.

Cabe mencionar que esta sesión de Morena tiene como objetivo definir los criterios internos para elegir a los candidatos que contenderán en las elecciones intermediad de 2027.

Arturo Ávila detuvo un momento la sesión de Morena y pidió que quedará constatado que Morena rechaza los dichos de Trump y respalda los resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum.