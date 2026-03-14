Tras la repetida negativa de Claudia Sheinbaum a permitir que Estados Unidos entre a México a combatir cárteles del narcotráfico, Donald Trump lamentó el rechazo a su ayuda.

Antes de abordar Air Force One rumbo a Florida, Trump dijo este viernes 13 de marzo que aunque Sheinbaum le cae muy bien, los cárteles gobiernan México “nos guste o no”.

El presidente Donald Trump reiteró su compromiso en la lucha contra los cárteles en México pese a la negativa de Claudia Sheinbaum, aunque no dio más detalles sobre una posible intervención.

Trump reitera lucha contra cárteles en México tras negativa de Sheinbaum (Yazmín Betancourt)

Donald Trump reitera su apoyo para combatir cárteles en México pese a negativa de Sheinbaum

Frente a los medios, el presidente Donald Trump comentó que sigue ofreciendo su ayuda a Claudia Sheinbaum para combatir los cárteles del narcotráfico que operan en México y en la región.

Donald Trump reiteró que Sheinbaum no debía rechazar su ayuda y dijo que debe haber una razón por la que no permite que Estados Unidos combata a los cárteles en México, aunque no dio opciones.

“Ella no debió haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a deshacerme de los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacer eso”. Donald Trump

🚨#Ahora | Claudia Sheinbaum “no debería haber rechazado mi ayuda”, dice Donald Trump



El mandatario estadounidense fue cuestionado respecto al mensaje que publicó sobre la presidenta de México.



“Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere… pic.twitter.com/L5vh2aFKjo — Azucena Uresti (@azucenau) March 13, 2026

Cabe mencionar que esta declaración se da luego de una serie de mensaje entre ambos mandatarios sobre el tema, en los que Sheinbaum ha reiterado la defensa de la soberanía de México ante Estados Unidos.