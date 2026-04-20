Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lamentó el feminicidio de Edith Guadalupe, joven encontrada muerta en un edificio de la alcaldía Benito Juárez el pasado 17 de abril.

Desde la conferencia mañanera, la presidenta calificó como “muy lamentable y triste el feminicidio de Edith Guadalupe de 21 años de edad.

Asimismo resaltó su respaldo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) tras la separación de elementos denunciados por la familia de la joven por corrupción en el caso.

“Este caso lamentable de esta joven que, entiendo se catalogó como feminicidio la muerte de esta joven, muy muy lamentable y triste” Claudia Sheinbuam

Información en desarrollo-