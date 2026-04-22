Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), destacó que se tiene una “fiscalía efectiva”, basándose principalmente en los altos índices de judicialización de casos de feminicidio.

En entrevista con López-Dóriga, Bertha Alcalde destacó que más del 95% de los feminicidios ocurridos del 2025 y 2026 han sido judicializados, evidenciando que la Fiscalía de CDMX se está transformando.

“Tenemos una fiscalía efectiva, nos estamos transformando”. Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

Bertha María Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia CDMX (Eduardo Díaz / SDPnoticias.com)

Bertha Alcalde sostiene que Fiscalía de CDMX “es efectiva” en judicialización de feminicidios

Bertha Alcalde destacó que la Fiscalía de CDMX ha dado resultados en la judicialización de casos de feminicidio, lo que sostiene que hay una “fiscalía efectiva” en proceso de transformación.

La fiscal señaló que en 2025 se registraron 44 feminicidios en CDMX, de los cuales, tras las labores de investigación, 42 fueron judicializados, lo que representa aproximadamente el 95% de los casos.

Asimismo, en lo que va del año actual, de los 12 feminicidios ocurridos, ya se han judicializado 10 casos, entre ellos, el de Edith Guadalupe, cuyo presunto responsable ya fue vinculado a proceso.

Con estos datos, Bertha Alcalde asegura que se refuta la percepción pública de que la institución no ha cambiado o que solo ofrece resultados bajo presión mediática o social.

A pesar de estos avances, la fiscal Bertha Alcalde reconoció que casos como el feminicido de Edith Guadalupe siguen siendo “frustrantes e indignantes”, por lo que se sigue trabajando para que no se repitan.