La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), encabezada por Bertha Alcalde, reveló nuevos detalles sobre el feminicidio de Edith Guadalupe al descartar que la joven haya acudido a una entrevista de trabajo.

Sabemos que hubo un contacto previo. Que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está relacionado con un esquema de trata como se manejó en medios Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía CDMX

De acuerdo con declaraciones oficiales, las investigaciones revelaron que el principal sospechoso, identificado como Jesús “N”, habría tenido contacto con Edith Guadalupe antes de cometer el crimen.

Según la titular de la Fiscalía CDMX, ambos habían acordado encontrarse en el edificio por motivos estrictamente personales, lo que descartaría la existencia de falsas ofertas de empleo en ese inmueble de la Benito Juárez.

Según señaló, las nuevas pruebas incluyen:

Teléfono

Cámaras

Asimismo, Bertha Alcalde refirió que la familia de Edith Guadalupe ha pedido discreción en torno al caso.

Sin embargo, dijo que “en términos generales” se sabe que ambos acordaron encontrarse en el inmueble por motivos personales.

Por el momento, Jesús "N" sigue en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Aprueban reforma para homologar el delito de feminicidio en México (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reconoció el papel de la Fiscalía CDMX por haber actuado ante las omisiones registradas en las investigaciones por el feminicidio de Edith Guadalupe.

Asimismo, felicitó al organismo por haber detenido a Jesús N un día después de haberse encontrado el cuerpo de Edith Guadalupe en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.