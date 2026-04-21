En un avance significativo para la justicia en México, la reforma que plantea la creación de la Ley General contra el feminicidio avanzó en el Congreso.

Lo anterior, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad de 38 votos a favor una modificación al artículo 73 de la Constitución.

Esta resolución faculta al Congreso de la Unión para promulgar una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo primordial de unificar las definiciones del delito y las sentencias aplicables en todas las entidades federativas del país.