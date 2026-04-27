La senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, ampliar la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar.

De cuerdo con Alejandra Barrales, es para determinar si existe una red de trata de personas detrás del feminicidio de la joven de 21 años que fue asesinada tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Alejandra Barrales pide a Ernestina Godoy no cerrar caso de Edith Guadalupe Valdez

La legisladora Alejandra Barrales insistió en que la investigación de la Fiscalía de la CDMX debe ir más allá del vigilante detenido como presunto responsable y explorar a fondo la posible red de trata.

“No podemos permitir que se minimice este feminicidio; hay indicios claros que apuntan a algo mucho más grande.” Alejandra Barrales

Familiares de la víctima Edith Guadalupe Valdez Saldívar, han señalado que el inmueble donde fue hallado su cuerpo podría estar vinculado a una red de trata que utiliza ofertas de empleo falsas como gancho para atraer a mujeres jóvenes.

La familia realizó gran parte de la búsqueda y ha cuestionado la actuación inicial de las autoridades, incluyendo presuntas omisiones y extorsiones.

Expertos independientes contratados por la familia revisaron las pruebas y coinciden en que el inmueble presenta patrones compatibles con trata de personas.

Hasta el momento, la Fiscalía solo ha detenido a Juan Jesús Morales, guardia de seguridad del edificio, pero los familiares insisten en que no se trata de un caso aislado.

La exigencia de Alejandra Barrales en donde llamó a Ernestina Godoy a actuar con transparencia y profundidad para que el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez no quede impune, se suma a quienes demandan justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

Esto especialmente para evitar que más mujeres caigan en trampas similares, como ocurrió con Edith Guadalupe Valdez.

El caso ha generado fuerte indignación en la opinión pública por las fallas reportadas en la respuesta inicial de la FGJ-CDMX y porque la familia que tuvo que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades.