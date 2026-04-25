La familia de Edith Guadalupe exigió poner un freno a la revictimización de la joven, así como al lucro por su feminicidio.

Además, en conferencia desde el Centro Integral para Búsqueda de Personas, familiares de Edith Guadalupe señalaron que no tienen dudas de que Juan Jesús, detenido por la Fiscalía CDMX, es el probable feminicida de la joven de 21 años.

Familia de Edith Guadalupe frena revictimización; piden no mencionar el nombre de la joven en marchas

Familiares de Edith Guadalupe exigió un alto a la revictimización a la joven, señalando que se trata información falsa que solo daña la memoria de la joven.

Además, acusaron que esto solo genera rumores que no ayudan en las indagatorias que ya siguen las autoridades, pues generan versiones que poco o nada tienen que ver con los lamentables hechos que ocurrieron.

Con ello, también se deslindaron de personas o movimientos que buscan lucrar con el feminicidio de la joven, subrayando que este acto recae en la comisión de un delito.

Tal es el caso de una marcha convocada para el sábado 25 de abril, de la cual, familiares de Edith Guadalupe manifestaron que no tienen relación alguna y pidieron no se mencione su nombre durante las protestas.

Solicitaron que de momento ya no se les busque más para ser cuestionados por el feminicidio de la joven, señalando que buscan vivir su dolor en paz.

Asimismo, instaron a dejar que lleven de manera tranquila las investigaciones por parte de las autoridades CDMX.

Alistan funeral de Edith Guadalupe Valdez Saldívar en Iztapalapa (Yazmín Betancourt / SDPnoticias )

Familia de Edith Guadalupe reitera culpabilidad de Juan Jesús

La familia de Edith Guadalupe reprochó el lento actuar de la Fiscalía CDMX, pero reiteró su plena confianza en que Juan Jesús sí es el verdadero feminicida.

Manifestaron que todas las pruebas periciales realizadas por las autoridades apuntarían a esta versión, además de que ello ya está asentado dentro de la carpeta de investigación por este caso.

Por ello lanzaron un llamado de justicia para Edith Guadalupe, con la esperanza de que el o los responsables de su feminicidio sean castigados con todo el peso de la ley.