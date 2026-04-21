A través de redes sociales, la Embajada del Reino Unido en México compartió un comunicado en el que informó sobre la activación de una alerta debido a la balacera en Teotihuacán.

“Estamos al tanto del tiroteo ocurrido hoy en el sitio turístico de las Pirámides de Teotihuacán” Embajada del Reino Unido en México

Al destacar que se tiene conocimiento puntual sobre el incidente armado que dejó una mujer canadiense muerta, el organismo diplomático pidió a sus ciudadanos mantenerse a las instrucciones de las autoridades locales.

De la misma forma y en seguimiento a los protocolos, la Embajada del Reino Unido en México llamó a cualquier ciudadano británico en el país que así lo requiera, solicitar la ayuda necesaria.

Embajada del Reino Unido emite alerta a sus ciudadanos por violencia en Teotihuacán (Especial)

Embajada del Reino Unido emite alerta por balacera en Teotihuacán

La balacera en Teotihuacán del 20 de abril de 2026 que dejó un saldo de una turista canadiense muerta, encendió las alarmas de las autoridades locales, federales e incluso a nivel internacional.

El gobierno de Canadá reaccionó reprobando los hechos, y ahora el Reino Unido también expresó su preocupación debido a que su Embajada en México emitió una alerta a sus ciudadanos.

En su comunicado, la Embajada del Reino Unido en México destacó que está totalmente informada sobre el tiroteo en la Pirámide de la Luna que dejó a otras 7 personas heridas.

“Si se encuentra en la zona, siga las instrucciones de las autoridades locales” Embajada del Reino Unido

Balacera en Pirámide de la Luna de Teotihuacán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Por ello, hizo un llamado a todos los ciudadanos británicos que se encuentren en territorio mexicano para que se mantengan atentos a las indicaciones que emitan las autoridades locales.

En ese sentido, refirió que ante cualquier emergencia consular, los ciudadanos británicos en México pueden solicitar apoyo a su número que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: +52 (55) 1670 3200.

Así fue la balacera en Teotihuacán

La mañana del lunes 20 de abril, un sujeto armado ingresó a la zona turística de las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México y abrió fuego contra varias personas, como se muestra en la cronología de los hechos: