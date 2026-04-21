A través de un mensaje que compartió en redes sociales, la canciller de Canadá, Anita Anand, condenó la balacera en Teotihuacán, Estado de México, que dejó una mujer canadiense muerta.

“Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México” Anita Anand. Canciller de Canadá

En su publicación, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se refirió a los hechos como un “horrendo acto de violencia armada” por el que expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.

Por otro lado, expresó un agradecimiento a su homólogo mexicano, el titular de la SRE, Roberto Velasco, pues aseguró que el funcionario se ha mantenido en contacto cercano con ella.

Canciller de Canadá lamenta balacera en Teotihuacán

La tarde del lunes 20 de abril, un sujeto presuntamente originario de la Ciudad de México (CDMX), ejecutó una balacera en Teotihuacán que dejó un saldo fatal de una mujer muerta.

Testigos de los hechos indicaron que el individuo habría tomado como rehenes a un grupo de turistas en la Pirámide de la Luna y mató a una mujer canadiense, por lo que la canciller de Canadá condenó lo ocurrido.

Canciller de Canadá sobre la balacera en Teotihuacán (@AnitaAnandMP/X)

En su publicación, la ministra de Asuntos Exteriores se refirió al incidente como un “horrendo acto de violencia armada”, por el que aseveró que su mente está con la familia y seres queridos de la víctima.

De la misma forma, garantizó que por lo acontecido, los funcionarios consulares de Asuntos Globales del gobierno de Canadá, ya están en contacto con los familiares de la víctima para brindarle la respectiva asistencia.

Canciller de Canadá agradece cooperación de Roberto Velasco tras balacera en Teotihuacán

Luego de expresar su pesar y condenar la balacera en Teotihuacán que dejó una turista canadiense muerte, la canciller de Canadá agradeció la cooperación que le ha brindado Roberto Velasco.

Lo anterior debido a que en su publicación, afirmó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha mantenido en contacto para brindare la asistencia necesaria.

Sin abundar en los detalles con respecto a los trabajos coordinados que se activaron luego de lo ocurrido, Anita Anand afirmó que Roberto Velasco ha respondido con velocidad a esta situación.